Comonfort, Guanajuato, alista el Festival de la Tortilla Ceremonial; checa las fechas

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En Comonfort, se realizará el Festival de la Tortilla. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El Pueblo Mágico de Comonfort, Guanajuato, será sede del “Festival de la Tortilla Ceremonial, el Molcajete y la Gordita”, un evento que reunirá la gastronomía tradicional y las expresiones culturales de la región los próximos 11 y 12 de julio.

Detalles del “Festival de la Tortilla Ceremonial, el Molcajete y la Gordita”

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo e Identidad de Guanajuato (SECTURI), las actividades se desarrollarán en la Plaza Cívica Dr. Mora, donde los asistentes podrán disfrutar de tortillas ceremoniales elaboradas a mano, salsas molcajeteadas, gorditas y una amplia variedad de antojitos mexicanos.

El festival, presentado durante el Tianguis Turístico 2026 en Acapulco, Guerrero, busca promover la riqueza gastronómica y cultural de Comonfort, además de preservar las tradiciones de la identidad otomí-chichimeca.

Durante el evento participarán cocineras tradicionales que elaboran tortillas ceremoniales con maíz criollo, decoradas con sellos de madera y pigmentos naturales como el muicle, una práctica que conserva técnicas heredadas por generaciones.

Además de la oferta gastronómica, el festival contará con talleres, exhibición de artesanías, entre ellas molcajetes de piedra volcánica y cestería, así como diversas expresiones culturales que forman parte de la identidad de este Pueblo Mágico.

La Secretaría de Turismo e Identidad de Guanajuato señaló que el encuentro busca ser más que una feria gastronómica, al consolidarse como un espacio para la preservación de las tradiciones y el patrimonio cultural de Comonfort.

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