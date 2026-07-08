San Miguel de Allende es la mejor ciudad del mundo en 2026, según Travel + Leisure

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San Miguel de Allende es la mejor ciudad del mundo. Foto: Gobierno de Guanajuato.

Se dio a conocer que el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, fue declarado, nuevamente, como la mejor ciudad del mundo este 2026 en un ranking mundial especializado en turismo.

La mejor ciudad del mundo en 2026: San Miguel de Allende

El Gobierno de Guanajuato dio a conocer que San Miguel de Allende fue clasificada nuevamente como la mejor ciudad del mundo este año en los World’s Best Awards 2026 de la revista Travel + Leisure, una publicación especializada en turismo y reconocida a nivel internacional.

Para las autoridades guanajuatenses, este nombramiento refleja la preferencia de miles de viajeros internacionales que distinguen a San Miguel de Allende por sus experiencias, su patrimonio histórico y arquitectónico, su riqueza cultural, su gastronomía, su oferta enoturística y por la hospitalidad de su gente.

“Este nuevo nombramiento como la Mejor Ciudad del Mundo confirma el extraordinario momento que vive San Miguel de Allende, resultado del trabajo coordinado entre prestadores de servicios turísticos, empresarios, autoridades y la comunidad, quienes han consolidado un modelo de desarrollo basado en la calidad, la autenticidad y la conservación de su identidad”, indica el Gobierno del estado.

¿Por qué es nombrada otra vez la mejor ciudad del mundo este 2026?

De acuerdo con la edición 31 de los World’s Best Awards de la revista Travel + Leisure, San Miguel de Allende fue nombrada nuevamente la mejor ciudad del mundo este 2026 al recibir los máximos honores de los viajeros más exigentes, pues es reconocida por su combinación de historia, cultura y sofisticación contemporánea.

Además, agregan, lo que define a esta ciudad es su atmósfera: “una mezcla magnética de tradición e influencia global”.

“Creativos, amantes de la gastronomía y románticos se sienten atraídos por San Miguel de Allende desde todas partes del mundo, lo que añade un toque cosmopolita al auténtico carácter mexicano de la ciudad”, afirma Zachary Rabinor, asesor del ranking.

San Miguel de Allende ha sido nombrada la mejor ciudad del mundo 5 veces

Tras darse a conocer la noticia, el Gobierno de Guanajuato también destacó que San Miguel de Allende ya suma cinco títulos como “mejor ciudad del mundo” otorgados por la revista Travel + Leisure.

De esta manera, aseguran, es una de las ciudades más premiadas en la historia de los World’s Best Awards, posicionándola como uno de los destinos con mayor prestigio y permanencia en uno de los rankings turísticos más influyentes a nivel internacional.

“Para Guanajuato, este reconocimiento representa una oportunidad para fortalecer la proyección internacional del estado, impulsar la llegada de visitantes nacionales e internacionales y continuar posicionando a la entidad como un destino competitivo, diverso y de clase mundial”, agregaron las autoridades guanajuatenses.

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