el-templo-bajo-el-agua-de-hidalgo-que-puedes-visitar-a-solo-3-horas-de-cdmx

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En Hidalgo, hay un templo bajo el agua. Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

En Alfajayucan, Hidalgo, se encuentra una de las atracciones más singulares de la región para turistas: un antiguo templo que permanece parcialmente bajo el agua de la presa Vicente Aguirre.

¿Cómo llegar a Alfajayucan, Hidalgo?

Desde la Ciudad de México (CDMX), la ruta más común es tomar la autopista México-Pachuca, incorporarse al Arco Norte y posteriormente seguir por la carretera con dirección a Alfajayucan, Hidalgo.

¿Cuánto tiempo y cuánto cuesta el viaje desde la CDMX?

La distancia entre la Ciudad de México y Alfajayucan es de aproximadamente 170 kilómetros, por lo que el recorrido en automóvil toma alrededor de tres horas, dependiendo de las condiciones del tránsito.

Si el viaje se realiza en un vehículo de cuatro cilindros, con un rendimiento de 14 a 20 kilómetros por litro en carretera, el recorrido redondo, de aproximadamente 340 kilómetros, representa un consumo estimado de entre 17 y 24 litros de gasolina. Considerando un precio promedio de 24 pesos por litro, el gasto oscilaría entre 410 y 585 pesos.

¿Qué visitar en Alfajayucan?

Uno de los principales atractivos del municipio para los visitantes es el templo de San Antonio Corrales, ubicado en la presa Vicente Aguirre, un sitio que se ha convertido en un punto de interés para visitantes y fotógrafos.

Además, en la región del Valle del Mezquital también se encuentra el antiguo templo de la comunidad de San Francisco Sacachichilco, que quedó parcialmente inundado tras la construcción de la presa Javier Rojo Gómez.

Con el llenado de este embalse, varias comunidades fueron reubicadas y algunas construcciones quedaron bajo el agua. En temporadas en las que disminuye el nivel de la presa es posible observar parte de la estructura del templo, incluida su torre, a la que los visitantes pueden acercarse en lancha.