Escápate de la CDMX: así puedes llegar en Tren Suburbano a Tepotzotlán

GENERANDO AUDIO...

Tren Suburbano permite llegar a Tepotzotlán para comer churros. Foto: Cuartoscuro

Si buscas una escapada de un día desde la Ciudad de México (CDMX), Tepotzotlán es una opción accesible. Te explicamos cómo llegar en Tren Suburbano, qué hacer y cuáles son los principales atractivos de este Pueblo Mágico del Estado de México (Edomex).

Si quieres salir de la rutina sin recorrer largas distancias ni utilizar automóvil, Tepotzotlán puede ser una alternativa para pasar un fin de semana. Este Pueblo Mágico, ubicado al norte del Edomex, se encuentra a unos 40 kilómetros de la CDMX y es posible llegar en transporte público mediante el Tren Suburbano y una ruta de transporte local.

¿Cómo llegar a Tepotzotlán en Tren Suburbano?

El recorrido comienza en la estación Buenavista del Tren Suburbano, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc y conectada con distintos sistemas de transporte público.

Desde ahí, los pasajeros deben abordar un tren con dirección a Cuautitlán, estación terminal de la línea. El trayecto suele tomar entre 20 y 25 minutos, dependiendo de la operación del servicio.

Al salir de la estación Cuautitlán, se encuentra un paradero donde operan combis y camionetas de transporte público que se dirigen al centro de Tepotzotlán. Este último recorrido tiene una duración aproximada de 25 minutos, aunque el tiempo puede variar por las condiciones del tránsito.

En conjunto, el viaje puede realizarse en menos de una hora desde la capital del país.

¿Qué hacer en Tepotzotlán?

Uno de los principales atractivos del destino es el Museo Nacional del Virreinato, instalado en el antiguo Colegio Jesuita de San Francisco Javier, un conjunto arquitectónico cuya construcción comenzó durante el siglo XVI y que hoy resguarda importantes colecciones relacionadas con la historia virreinal de México.

Frente al recinto se encuentra la Plaza Hidalgo, espacio rodeado por portales históricos donde es posible encontrar restaurantes, cafeterías, dulcerías y comercios tradicionales.

Entre los productos más buscados por los visitantes destacan los churros recién preparados, una de las especialidades gastronómicas que se ofrecen en distintos locales y puestos del centro.

Artesanías y gastronomía para completar la visita

Durante los fines de semana, los alrededores de la plaza principal reciben un tianguis de artesanías donde productores locales comercializan artículos elaborados en la región.

Los visitantes pueden encontrar piezas de cuarzo, trabajos de talabartería, jarciería, dulces típicos, pulque curado y diversos objetos artesanales y decorativos.

Gracias a su cercanía con la CDMX, la facilidad para llegar en Tren Suburbano y la oferta de espacios históricos, gastronómicos y culturales, Tepotzotlán se mantiene como una de las opciones más visitadas para realizar un viaje de ida y vuelta durante un solo día.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.