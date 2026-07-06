Mucho más que una fruta: las propiedades del arándano rojo que lo convierten en un superalimento

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Conoce las propiedades del arándano. Fotos: David Rubí/Uno TV

Aunque muchas personas lo identifican únicamente como un ingrediente para ensaladas, jugos o postres, el cranberry o arándano rojo se ha convertido en uno de los frutos más valorados por sus propiedades nutricionales y sus beneficios para la salud.

Su consumo ha crecido en distintos países de América Latina, especialmente entre consumidores jóvenes interesados en hábitos alimenticios más conscientes.

“No es una fruta mexicana, pero los mexicanos, al igual que otras personas en Latinoamérica, especialmente las nuevas generaciones, lo están consumiendo”, explicó Sergio García.

Los antioxidantes del cranberry destacan frente a otras frutas

Uno de los principales atributos del arándano rojo es su elevado contenido de antioxidantes, incluso superior al de muchas otras frutas.

Estos compuestos ayudan a combatir el estrés oxidativo y el envejecimiento celular, razón por la cual el fruto ha ganado popularidad entre consumidores preocupados por la salud y el bienestar.

El cranberry puede contribuir a prevenir algunas enfermedades urinarias

Según explicó Sergio García, los componentes del cranberry actúan sobre las mucosas del organismo y dificultan que determinadas bacterias se adhieran a ellas.

Este mecanismo se ha asociado especialmente con la prevención de ciertas infecciones urinarias y otros problemas relacionados con el sistema urinario.

“Básicamente, tiene un poder antioxidante por encima de cualquier otra fruta y ese poder antioxidante evita que ciertas bacterias se peguen a la mucosa”, señaló.

El consumo del arándano rojo crece en América Latina

El interés por alimentos funcionales y productos asociados al bienestar ha impulsado el crecimiento del consumo de cranberry en distintos mercados latinoamericanos. Actualmente el fruto se comercializa en jugos, mezclas, snacks y diversos productos derivados que forman parte de una tendencia hacia una alimentación más consciente y saludable.

¿Dónde se cultiva el arándano?

En América únicamente Estados Unidos, Canadá y Chile poseen las condiciones necesarias para producirlo y, fuera de América del Norte, el entorno frío y lluvioso de Valdivia, en Chile, se convirtió en el escenario ideal para su desarrollo.

Todo comenzó cuando productores estadounidenses identificaron similitudes entre las condiciones climáticas del norte y del sur del continente, particularmente la combinación de bajas temperaturas y abundancia de agua, factores indispensables para el crecimiento del fruto

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