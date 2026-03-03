¿Te negaron el vuelo por fallar el check-in? La Corte dice que la aerolínea no puede hacerlo

GENERANDO AUDIO...

La SCJN dice esto respecto al check-in. Foto: Cuartoscuro

Si no pudiste hacer el chek-in en línea debido a fallas o impedimentos de la compañía aérea, toma nota, un Tribunal Colegiado determinó que ya no podrán exigirte que llegues con mayor anticipación al aeropuerto ni negarte el abordaje. Este criterio está avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con esta determinación se respalda la protección de los derechos de los consumidores del transporte aéreo en México.

La resolución se publicó el 27 de febrero de 2026 en el Semanario Judicial de la Federación y establece un precedente clave: cuando el registro en línea no funciona por causas atribuibles a la aerolínea, la responsabilidad no puede recaer en el pasajero. Así en palabras claras, el error no debe pagarlo el viajero.

¿Qué pasó y por qué importa?

El caso se originó cuando una persona intentó realizar el check-in online para un vuelo internacional, pero la página web de la aerolínea arrojó un error. Ante ello, acudió al aeropuerto con dos horas de anticipación, sin embargo, el personal le informó que el vuelo ya había cerrado, por lo que no pudo abordar.

Tras un procedimiento ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se determinó que la aerolínea incumplió con su obligación, por lo que debía indemnizar al pasajero. La empresa impugnó la resolución, pero el Tribunal resolvió que no podía exigir mayor anticipación cuando el check-in digital falló por su propia causa.

La clave del fallo: el error no puede perjudicar al pasajero

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito estableció que el check-in online no es un privilegio, sino un derecho del consumidor, y que la aerolínea tiene la obligación contractual de garantizar su funcionamiento.

Cuando ese sistema falla, no se le puede exigir al pasajero cumplir con los tiempos de anticipación más amplios, ya que:

El registro en línea reduce los tiempos de espera en el aeropuerto

Permite llegar con menos antelación al contar previamente con pase de abordar

Es parte del modelo moderno de atención al cliente en la aviación comercial

Por ello, cualquier afectación debe recaer en la empresa y no en el consumidor.

¿Qué resolvió exactamente la Corte?

El criterio judicial establece que:

Si la aerolínea incumple con permitir el check-in en línea, no puede exigirle al pasajero que se presente con la anticipación requerida para documentar en mostrador ni negarle el pase de abordar.

Esto significa que si el sistema falla, la empresa no puede usar los tiempos mínimos como argumento para negar el vuelo.

¿Qué derechos refuerza esta resolución?

Este fallo fortalece los derechos de las personas usuarias del transporte aéreo al:

Evitar abusos por fallas tecnológicas imputables a las aerolíneas

Reducir prácticas arbitrarias en mostradores

Proteger a los pasajeros ante retrasos, cancelaciones y sobreventa

Reforzar la intervención del Estado en defensa del consumidor

La resolución también se apoya en el artículo 28 de la Constitución, que obliga al Estado a proteger a los consumidores frente a prácticas abusivas.

¿Qué puedes hacer si te pasa algo similar?

Si no puedes realizar el check-in online por fallas del sistema y la aerolínea te niega el abordaje, puedes:

Solicitar constancia del error en mostrador Guardar capturas de pantalla del fallo Presentar queja ante Profeco Exigir compensación conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor

Este criterio judicial fortalece tu posición legal para reclamar.

¿Por qué este fallo es tan relevante?

Cada año, millones de pasajeros en México dependen del check-in digital. Este precedente impide que fallas tecnológicas se conviertan en excusa para negar vuelos, lo que marca un cambio importante en la protección del usuario aéreo.

