No sólo futbol: los lugares de Sudáfrica que roban cámara al Mundial

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Lugares emblemáticos de Sudáfrica para el turismo. Foto: AFP

Sudáfrica, será el primer rival de México en el Mundial 2026, y además de su potencia futbolística destaca por ser uno de los destinos turísticos más atractivos de África, destaca por safaris, paisajes y naturaleza

De acuerdo con KAYAK y South African Tourism, entre sus mayores atractivos destacan el Parque Nacional Kruger, Ciudad del Cabo y la famosa Ruta Jardín.

Parque Nacional Kruger, el reino de los “Big Five”

Considerado uno de los parques naturales más importantes de África, el Parque Nacional Kruger es el mejor lugar para observar a los llamados “Big Five”: león, elefante, rinoceronte, leopardo y búfalo en libertad, experiencia que se ha convertido en uno de los mayores símbolos turísticos de Sudáfrica, según South African Tourism.

Ciudad del Cabo y la Montaña de la Mesa

Ciudad del Cabo combina playas, cultura y naturaleza en un mismo destino. Su postal más famosa es la Montaña de la Mesa, una de las maravillas naturales más reconocidas del país y un mirador privilegiado sobre la ciudad y el océano, destaca South African Tourism.

Cabo de Buena Esperanza

Ubicado en la península del Cabo, este emblemático punto es famoso por sus impresionantes acantilados, senderos y vistas panorámicas del Atlántico. Para muchos viajeros, representa una de las visitas imprescindibles durante un recorrido por Ciudad del Cabo.

Boulders Beach, la playa de los pingüinos

Sudáfrica también sorprende con una imagen poco común: pingüinos caminando sobre la arena. En Boulders Beach, cerca de Ciudad del Cabo, habita una de las colonias más importantes de pingüino africano, una de las experiencias más populares entre los visitantes, de acuerdo con South African Tourism.

La Ruta Jardín

KAYAK señala que la Garden Route o Ruta Jardín es uno de los recorridos escénicos más espectaculares del país. La ruta conecta playas, bosques, montañas y pueblos costeros, mostrando una faceta diferente de Sudáfrica más allá de los safaris.

Recuerda que si decides visitar Sudáfrica no te olvides de checar los documentos migratorios que necesitas para este destino, déjate conquistar por safaris, montañas, fauna única y paisajes que parecen sacados de un documental y que roba reflectores, más allá del futbol.

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