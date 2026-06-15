Guadalajara ofrece 102 recorridos turísticos gratuitos rumbo al Mundial 2026

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Más de 100 paseos turísticos por Guadalajara. Fotos: Cuartoscuro

La fiebre mundialista se apoderó de Guadalajara, por lo que la estrategia de la Dirección de Turismo es ofrecer 102 recorridos turísticos gratuitos y experiencias para visitantes nacionales y extranjeros.

De los 102 recorridos gratuitos por Guadalajara, 46 son en autobús y 56 peatonales, para conocer la historia, arquitectura, cultura y tradición de la Perla Tapatía por los sitios más representativos.

Recorridos turísticos gratuitos en Guadalajara para vivir la experiencia mundialista

Uno de los paseos más llamativos es el recorrido al Estadio Jalisco y a la Plaza de Toros. Acá los visitantes pueden apreciar fotografías de los dos mundiales anteriores que tuvieron actividad en este emblemático recinto deportivo.

La oferta turística también incluye visitas a barrios tradicionales como Mexicaltzingo, San Juan de Dios, Las Nueve Esquinas y Capilla de Jesús, espacios que conservan parte importante de la identidad cultural de Guadalajara.

El Centro Histórico de Guadalajara continúa siendo uno de los principales atractivos para los visitantes. Entre los recorridos disponibles destacan los relacionados con la lucha libre mexicana, las cantinas con mariachi, el legado de Fray Antonio Alcalde y el muralismo mexicano.

Además, los paseos contemplan destinos como la Barranca de Huentitán, el Zoológico Guadalajara, la Casa de la Cultura y Artesanía Jalisciense, el Parque Los Colomos y la Ribera de Chapala.

Así puedes checar los paseos turísticos por Guadalajara

María del Refugio Plascencia Pérez, directora de Turismo de Guadalajara, señaló que la ciudad cuenta con opciones para personas de todas las edades, con recorridos programados tanto por la mañana como por la tarde.

Las autoridades recomiendan a los asistentes llegar al menos 30 minutos antes de la salida de cada recorrido y también consultar previamente el calendario de actividades en las redes sociales oficiales de Turismo Guadalajara.

Así que ya los sabes, si andas por la llamada perla tapatía, consulta el calendario de recorridos en Instagram tequieroguadalajara y en Facebook.

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