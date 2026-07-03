Efecto Mundial 2026 no llega a Teotihuacán: visitas caen 14% en junio

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Las visitas comenzaron a disminuir desde el ataque de abril. Foto: Cuartoscuro.

Las visitas bajaron un 14.86% en el centro arqueológico de Teotihuacán en junio, pese a que se estimaba una alta afluencia turística por el Mundial 2026. La disminución de visitantes ocurre después del ataque registrado en la Pirámide de la Luna.

Durante ese mes, hubo 115 mil 984 visitantes en las zonas arqueológicas y museos del Estado de México administradas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Teotihuacán concentró 93 mil 749 visitas en junio, mes en que inició el Mundial 2026. Esto representa una disminución del 14.86% con respecto a mayo, cuando asistieron 110 mil 113 personas, de acuerdo con datos estadísticos del INAH.

A pesar de esa caída, aumentó la cantidad de visitantes extranjeros en este recinto arqueológico, ya que 30 mil 377 visitantes venían de otro país en junio, siendo el 32.40% de todos los asistentes.

Se trata de un pequeño incremento del 3.8%, considerando que, en mayo, acudieron 29 mil 209 extranjeros con boleto pagado.

Visitantes de Teotihuacán en junio 2026

Extranjeros con boleto pagado: 30 mil 377

Nacionales: 63 mil 372

-Entrada dominical: 27 mil 832

-Entrada sin costo: 9 mil 658

-Boleto pagado: 12 mil 790

-Personas de la tercera edad, pensionadas y jubiladas: 4 mil 72

-Estudiantes de nivel básico: 3 mil 901

-Estudiantes nivel superior: 2 mil 600

-Docentes: 2 mil 314

-Personas con discapacidad: 135

-Personas trabajadoras del INAH: 70

Turismo ha disminuido desde ataque en Teotihuacán

El turismo ha bajado en la ciudad ceremonial durante los últimos meses, después del ataque perpetrado en la Pirámide de la Luna.

Y es que, en abril, 128 mil 623 personas visitaron este centro arqueológico, es decir, un 26.8% menos que en marzo, cuando acudieron 175 mil 761 visitantes.

Fue el 20 de abril cuando un hombre subió a la parte alta de la Pirámide de la Luna y realizó detonaciones con un arma de fuego hacia los otros visitantes.

En total, 13 personas resultaron heridas y dos murieron, entre ellas el atacante y una mujer de nacionalidad canadiense.

Dicho acontecimiento dio la vuelta al mundo, atrayendo la atención a México a menos de dos meses del inicio del Mundial 2026.

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