Huaxtla, el paraíso natural a sólo 45 minutos de Guadalajara

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Balneario económico en Jalisco. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Si vives en la ciudad de Guadalajara y estás pensando en darte una escapada durante el fin de semana, existe la opción del balneario Huaxtla, ubicado a tan sólo 45 minutos de la capital del estado de Jalisco.

Balneario Huaxtla, cerca de la ciudad de Guadalajara

El balneario Huaxtla es la opción perfecta para un refrescante plan si tienes pocos días libres y vives cerca de Guadalajara o el área metropolitana

Entre sus principales atractivos se encuentran las aguas termales, un entorno tranquilo, ideal para disfrutar en compañía de la familia. También cuenta con áreas verdes para hacer un día de campo rodeado de la naturaleza y un restaurante con varias y exquisitas opciones.

De acuerdo con la información de medios locales, el precio de la entrada suele rondar los 130 pesos, aunque constantemente aplican promociones en fechas especiales como el Día de las Madres, por lo que hay que estar al pendiente de su perfil oficial de Facebook para conocer sus próximas ofertas.

¿Dónde se ubica el balneario Huaxtla?

El balneario Huaxtla se ubica en la Carretera Colotlan Km. 17.5 Huaxtla, 45200 Zapopan, Jalisco, en la zona de la barranca del Río de Santiago, a 45 minutos de distancia de Guadalajara.

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