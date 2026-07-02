Ruta del Chinelo: así impulsa el Chinelobús el turismo y los Pueblos Mágicos de Morelos

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Morelos, destino turístico. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Se acercan las vacaciones de verano, por lo que el estado de Morelos ofrece diversos destinos turísticos y cercanos a la Ciudad de México (CDMX). Si te interesa recorrer Pueblos Mágicos, el Chinelobús podría ser buena opción.

¿Cuál es la ruta del Chinelobús?

El Chinelobús, empresa de transportes turísticos en Morelos, busca fortalecer el turismo cultural en la entidad mediante recorridos temáticos, entre ellos la Ruta del Chinelo, uno de sus principales atractivos dirigidos a visitantes nacionales y extranjeros.

La compañía promueve experiencias turísticas a bordo del Chinelobús, que recorre distintos puntos de interés en el estado, principalmente en los Pueblos Mágicos de Tlayacapan y Tepoztlán, así como sus alrededores.

Dentro de su oferta, la Ruta del Chinelo destaca por su enfoque en las tradiciones morelenses, además de complementar otros recorridos como la Ruta Tlayacapan Mágico, la Ruta de los Pueblos Mágicos y la Ruta de los Conventos de Morelos.

Se prevé que para el inicio del periodo vacacional se tenga una amplitud en los recorridos.

¿En dónde puedo saber más de los recorridos?

Mediante su página de Facebook, puedes contactar al Chinelobús, que tiene salidas desde Oaxtepec, Cuernavaca y CDMX; también lo podrás contactar al teléfono 735 357 7748 y al correo electrónico contacto@chinelobus.com

Además del recorrido en el Chinelobús, tienen más opciones para visitar en Morelos.

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