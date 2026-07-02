Mascota, el Pueblo Mágico de Jalisco con kayak, ciclismo y paisajes espectaculares para visitar este verano

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Conoce este Pueblo Mágico. Foto: Turismo Mascota

Mascota es un Pueblo Mágico de Jalisco rodeado de montañas, lagunas y senderos que durante el verano se transforma de acuerdo con Juan Antonio Salcedo Segura, director de Turismo de Mascota, en un paisaje lleno de vegetación y actividades al aire libre para toda la familia.

“Mascota se convierte en un paisaje distinto durante esta temporada; aparecen cascadas temporales y escenarios muy hermosos que vale la pena conocer”. Juan Antonio Salcedo Segura, director de Turismo de Mascota

Ubicado a aproximadamente una hora y media de Puerto Vallarta y a tres horas de Guadalajara, este municipio de la Sierra Madre Occidental de Jalisco, ofrece una alternativa para quienes buscan desconectarse de los destinos masivos y vivir una experiencia en contacto con la naturaleza.

¿Qué hacer en Mascota, Jalisco?

Foto : Turismo Mascota

Uno de los principales atractivos de Mascota son sus rutas naturales, antiguos caminos de herradura que durante años comunicaron a las comunidades de la región fueron recuperados y hoy funcionan como senderos para practicar senderismo, ciclismo de montaña o simplemente recorrer la sierra mientras se conocen pequeños poblados llenos de historia.

En el trayecto es posible visitar comunidades como La Yerbabuena, Navidad, Santa Rosa, Juanacatlán y Cimarrón Chico de la Raicilla, donde se conserva un ambiente tranquilo y una vida comunitaria que permite a los visitantes convivir con los habitantes y probar comida preparada por las familias de la región.

Foto: Turismo Mascota

“Puedes desayunar en Navidad y comer en Yerbabuena. La comida te la ofrecen principalmente personas en su casa y eso hace que vivas una experiencia cercana e inmersiva con las comunidades”. Juan Antonio Salcedo Segura, director de Turismo de Mascota

Foto: Turismo Mascota

Para quienes buscan un poco más de adrenalina, Mascota también cuenta con recorridos guiados en cuatrimoto que atraviesan caminos rurales, miradores y cascadas, como la del Rincón de Ixcatán, que durante la temporada de lluvias alcanza uno de sus mejores momentos gracias al incremento en el caudal.

Otra parada obligada es la presa Corrinchis, donde pueden realizarse paseos en lancha, recorridos en kayak, paddleboard y pesca deportiva. Al amanecer y al atardecer, la neblina suele cubrir el espejo de agua y crear uno de los paisajes más fotografiados del municipio.

Más que naturaleza, el Pueblo Mágico de Mascota tiene historia y cultura en un solo destino

Además de sus atractivos naturales, Mascota conserva un patrimonio histórico. Entre los sitios imperdibles se encuentra su Centro Histórico, la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores y el conocido Templo Inconcluso de la Preciosa Sangre, considerado uno de los lugares más representativos del Pueblo Mágico y un escenario cada vez más solicitado para bodas de destino.

Foto: Turismo Mascota

A pocos pasos del centro también se encuentra el Museo Arqueológico de Mascota, que resguarda piezas con una antigüedad de entre 800 y mil años antes de Cristo. Los hallazgos realizados en la región han permitido conocer más sobre los antiguos asentamientos que habitaron el valle antes de la llegada de los españoles.

Septiembre también es una buena temporada para visitar Mascota

Aunque el verano es una de las épocas más atractivas por el verdor de sus montañas y la presencia de cascadas temporales, el director de Turismo destacó que septiembre también ofrece una experiencia especial para los visitantes.

Foto: Turismo Mascota

Durante ese mes se celebran las fiestas patronales y las fiestas patrias, con actividades que incluyen peregrinaciones, cabalgatas, muestras gastronómicas, eventos culturales y tradiciones que forman parte de la identidad del municipio.

Una de las celebraciones más llamativas es la peregrinación de los agricultores, quienes recorren las calles empedradas con tractores decorados con flores, maíz y otros elementos del campo. También se realizan competencias de argollas a caballo, una tradición charra que reúne tanto a participantes como a espectadores.

“Vale mucho la pena venir en septiembre porque vas a encontrar tradiciones muy mascotenses que siguen vivas y que forman parte de nuestra identidad”. Juan Antonio Salcedo Segura, director de Turismo de Mascota

¿Cuánto cuesta visitar el Pueblo Mágico de Mascota?

Foto: Turismo Mascota

El presupuesto dependerá del tipo de viaje que se planee; pues Mascota cuenta con opciones que van desde posadas tradicionales y hoteles boutique hasta cabañas de lujo.

Según el director de Turismo, un visitante puede considerar un gasto promedio de 3 mil pesos por persona, monto que contempla hospedaje, alimentos y algunas actividades, aunque el costo puede aumentar dependiendo del tipo de alojamiento y la experiencia que se elija.

Con su combinación de montañas, lagunas, senderos, actividades de aventura, patrimonio histórico y tradiciones, Mascota se perfila como una opción para quienes desean descubrir un rostro diferente de Jalisco.

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