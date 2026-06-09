Sectur reporta 50 a 60% de ocupación hotelera por Mundial

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Aeropuerto de la Ciudad de México. Foto: AFP

La ocupación hotelera por el Mundial en México se ubica entre 50 y 60% en las ciudades sede del país, informó la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, a dos días del inicio del Mundial.

La funcionaria dio a conocer el dato durante la presentación de la Estrategia Nacional de Promoción Turística. Las ciudades sede de México son:

Ciudad de México

Guadalajara

Monterrey

¿Cuál es la ocupación hotelera en México por el Mundial?

Josefina Rodríguez Zamora explicó que, en las sedes mexicanas, la ocupación hotelera se encuentra entre 50 y 60%, con corte de hace tres días.

La secretaria de Turismo federal señaló que México registra una ocupación mayor frente al dato global mencionado para los otros países sede del Mundial.

“Tenemos una ocupación hotelera a nivel, yo podría decir global, porque también los otros dos países sedes, se tiene el 40%, nosotros el 50, 60 en Ciudad de sedes al corte de hace tres días yo estoy segura que entre más se acerca la fiebre mundialista tendremos mayor ocupación”.

Rodríguez Zamora se mostró optimista sobre el aumento de visitantes conforme se acerque el inicio del torneo.

También dijo que se espera llegar a una afluencia de 5 millones de visitantes durante el Mundial.

La funcionaria recordó que el hecho de compartir sedes mundialistas entre tres países influye en la ocupación hotelera y en la llegada de visitantes al país. México comparte la organización con Estados Unidos y Canadá.

Sectur llama a entender el momento histórico del Mundial

Sobre las obras inconclusas en la capital del país y las manifestaciones de distintos sectores sociales, Josefina Rodríguez Zamora hizo un llamado a entender lo que representa la Copa Mundialista para México.

La titular de Sectur pidió a los mexicanos asumir el evento como un momento histórico, desde el lugar que cada persona ocupa.

“Yo siempre he dicho que eso sí es un llamado a todos los mexicanos y mexicanas que desde nuestra trinchera seamos prestadores de servicios, seamos funcionarios o no funcionarios, creo que tenemos que sentir mucho orgullo de tener una Copa Mundial y en ese orgullo tenemos que dar lo que es realmente México y es un llamado a que entendamos que es un momento histórico, y que ojalá ese momento histórico lo llevemos todos con esa cabalidad, desde nuestra trinchera, porque es la percepción de un país y todos queremos que hablen bien de dónde vives”.

Rodríguez Zamora señaló que el Mundial también será una vitrina para la percepción del país ante el mundo.

Por ello, pidió que prestadores de servicios, funcionarios y ciudadanos participen desde su espacio para mostrar lo que es México.

Estrategia Nacional de Promoción Turística tendrá 100 mdp

En el mismo acto, Sectur presentó la Estrategia Nacional de Promoción Turística, que contará con un monto del gobierno federal de 100 millones de pesos.

Estos recursos se aplicarán de junio a diciembre de 2026, de acuerdo con la información presentada.

Rodríguez Zamora dijo que el lanzamiento ocurre en el marco del Mundial y que el sector turístico ha trabajado durante mucho tiempo en esta estrategia.

“Justo el lanzamiento en este marco del Mundial, llevamos trabajando mucho tiempo es para este segundo semestre, así que muy contentos contemplan muchas acciones del mundial que estamos ejecutando, pero sobre todo es todo el sector turístico unido cámaras, sector privado, gobiernos estatales, por ende Pueblos mágicos, municipios, entonces, pues muy contenta de poder todos colaborar en aumentar la promoción de nuestro país”.

La secretaria destacó la participación de cámaras, sector privado, gobiernos estatales, municipios y Pueblos Mágicos.

¿Cuáles son los ejes de la estrategia turística?

La Estrategia Nacional de Promoción Turística contempla cinco ejes principales:

Promoción inteligente basada en datos y tecnología. Consolidación y diversificación de mercados emisores. Posicionamiento de Experiencias Auténticas y Sostenibles. Promoción Digital y Narrativa Global de México. Calidad y Sostenibilidad de la Experiencia Turística.

Con esta estrategia, Sectur busca impulsar la promoción del país durante el segundo semestre de 2026, en el marco del Mundial y con la participación del sector turístico.