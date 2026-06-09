Viaja por 48 países sin salir de CDMX: Aldea Global 2026 convertirá Chapultepec en una ventana al mundo

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Aldea Global 2026 en Chapultepec. Foto ilustrativa: Cuartoscuro

Aldea Global 2026 promete ser una de las experiencias culturales más sorprendentes en esta temporada mundialista. Durante casi dos semanas, la Puerta de los Leones, a la entrada del Bosque de Chapultepec en CDMX , reunirá en un sólo lugar la esencia de 48 países participantes de la máxima fiesta del futbol, lo mejor que será gratis.

En este lugar los paseantes disfrutarán de sabores, música arte y también de expresiones de distintas partes del planeta sin salir de la CDMX. No te lo pierdas.

Recorrido por el mundo en pleno corazón de Chapultepec

La Puerta de los Leones, uno de los accesos más emblemáticos de la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, será el escenario donde se desarrollará Aldea Global 2026, una iniciativa que busca acercar al público a la riqueza cultural de las naciones que formarán parte del Mundial.

Los asistentes podrán caminar entre pabellones temáticos dedicados a países de América, Europa, Asia, África y Oceanía, descubriendo además elementos representativos de cada nación.

48 países que darán vida a Aldea Global 2026

Entre los países confirmados destacan México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Japón, Corea del Sur, Australia, Marruecos, Sudáfrica, Arabia Saudita, Alemania, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Suiza y Croacia, entre muchos otros.

También la ONU participará con un stand en Aldea Global 2026 con un espacio dedicado a los objetivos de desarrollo sostenible.

La diversidad cultural será uno de los principales atractivos del evento, ya que cada espacio buscará mostrar la identidad, tradiciones y patrimonio de las naciones participantes.

Música, gastronomía y experiencias culturales gratuitas

Uno de los mayores atractivos será la posibilidad de experimentar distintas culturas a través de la música, las danzas tradicionales, exposiciones artísticas, artesanías y muestras gastronómicas.

Cada pabellón ofrecerá actividades diseñadas para acercar a los visitantes a las costumbres de cada país, generando una experiencia dinámica tanto para familias como para turistas, aficionados al futbol y amantes de la cultura.

Fechas, horarios y ubicación de Aldea Global 2026

Los visitantes podrán disfrutar de esta experiencia internacional del 9 al 21 de junio de 2026. El Gran Foro Cultural será el corazón del evento.

Lugar: Puerta de los Leones, Primera Sección del Bosque de Chapultepec, Ciudad de México

Fechas: del 9 al 21 de junio de 2026

Horario: de 10:00 a 18:00 horas

Entrada: gratuita

Para más información sobre pabellones, programa artístico, exposiciones y áreas comunes da clic en este enlace.

A medida que se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Ciudad de México comienza a transformarse con actividades que buscan involucrar a ciudadanos y visitantes en la celebración deportiva más importante del planeta. Aldea Global 2026 se perfila como una de las propuestas más ambiciosas al combinar turismo cultural, convivencia internacional y experiencias inmersivas en uno de los espacios públicos más emblemáticos del país.

Para quienes desean vivir el ambiente mundialista desde un enfoque distinto, este evento promete ser una parada obligada en el calendario de actividades de la capital.

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