9 destinos dónde vivir la Noche de San Juan en México

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Destinos mexicanos para ver las fiestas de San Juan. Fotos: Cuartoscuro/ilustrativa

Una de las tradiciones más antiguas y mágicas es la llamada Noche de San Juan que se celebra cada 23 de junio. Por eso te presentaremos algunos destinos en México que se relacionan con el agua, fiestas populares, fe y costumbres ancestrales.

Esta festividad, llamada así porque se celebra la víspera del nacimiento de san Juan Bautista, el 24 de junio, combina antiguas festividades cristianas ligadas al solsticio de verano.

9 lugares para vivir la Noche de San Juan

Las primeras celebraciones de la Noche de San Juan se remontan a la Nueva España, según el semanario Desde la Fe, tomaron fuerza en la etapa virreinal y que en México coinciden también con las llamadas palomillas de San Juan.

San Juan Chamula, Chiapas

Pocos lugares viven esta celebración con tanta intensidad como San Juan Chamula, en Chiapas. La festividad de San Juan Bautista, santo patrono del municipio, se celebra del 22 al 25 de junio con procesiones, rezos, ceremonias tradicionales y actividades comunitarias que reflejan el profundo sincretismo religioso de la región.

Ixtenco, Tlaxcala

Sin duda uno de los lugares donde se festeja con más intensidad la Noche de San Jua es en la ocmunidad otompi de Ixtenco y donde los visitantes contemplan elementos católicos e indígenas sobre la siembra y el agua. En la noche da inicio la procesión con la imagen de San Juan mientras recorre varios kilómetros de tapetes monumentales de aserrín y es escoltado por devotos con velas. En los festejos se podrá degustar de tamales y mole.

Zimapán, Hidalgo

Las fiestas patronales de San Juan Bautista forman parte de las celebraciones más importantes del municipio. Durante varios días se realizan ceremonias religiosas, actividades culturales, gastronomía local y eventos populares que atraen tanto a habitantes como a visitantes.

Catemaco, Veracruz

Conocido por sus tradiciones místicas y su estrecha relación con la naturaleza, Catemaco suele atraer visitantes que buscan experiencias de renovación espiritual. Durante las fechas cercanas a San Juan son comunes los rituales vinculados al agua, elemento asociado históricamente con esta celebración.

Campeche, Campeche

La Noche de San Juan conserva presencia en diversas comunidades campechanas mediante rituales relacionados con el fuego y el agua. Las tradiciones populares en Campeche incluyen reuniones familiares, ceremonias simbólicas y prácticas asociadas con la buena fortuna y el inicio de un nuevo ciclo.

Xicotepec, Puebla

Este Pueblo Mágico celebra cada junio las festividades en honor a San Juan Bautista con actividades religiosas, música, eventos culturales y reuniones comunitarias. Además de vivir la tradición, los visitantes pueden recorrer sus miradores, cafetales y el monumental Cristo Xicotepec.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Las festividades patronales dedicadas a San Juan forman parte del calendario cultural de diversas comunidades oaxaqueñas. Música tradicional, procesiones y actividades religiosas suelen marcar la celebración en barrios y poblaciones cercanas.

Pátzcuaro, Michoacán

La riqueza religiosa y cultural de Pátzcuaro también encuentra espacio para las celebraciones de junio. Iglesias, plazas y comunidades cercanas realizan actos litúrgicos y encuentros comunitarios en honor a San Juan Bautista.

San Juan del Río, Querétaro

Desde su propio nombre, este destino mantiene una estrecha relación histórica con la figura de San Juan Bautista. Durante junio suelen realizarse actividades religiosas, eventos culturales y celebraciones vinculadas a las fiestas patronales.

Por qué se celebra la Noche de San Juan?

La Noche de San Juan se celebra entre el 23 y 24 de junio en honor a San Juan Bautista, una de las figuras más importantes del cristianismo. Con el paso del tiempo, esta festividad también incorporó tradiciones populares relacionadas con el agua, el fuego y la renovación, convirtiéndose en una noche asociada con la buena suerte, los nuevos comienzos y la purificación.

Más allá de las creencias, esta fecha se ha convertido en una oportunidad para descubrir algunos de los destinos con mayor riqueza cultural y espiritual del país, donde las tradiciones siguen formando parte de la vida cotidiana.

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