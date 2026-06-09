4 rutinas para tu pelo rizado que ya son tendencia en Instagram

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Una mujer modela con su pelo rizado. Foto: AFP

Una rutina de 45 segundos en Instagram puede cambiar la forma en que miles de personas cuidan su pelo rizado.

Lo que distingue a estas rutinas no es un producto caro, sino la claridad del proceso y cómo se aplica cada capa.

También influye el orden de aplicación y el movimiento utilizado en cada paso.

Por eso, muchas creadoras de contenido adaptan los pasos a su tipo de rizo, clima y tiempo disponible.

Sin embargo, todas comparten una estructura base que se puede replicar en casa sin necesidad de un salón.

Una rutina base para definir rizos sin frizz

La rutina base para rizos definidos sin frizz se resume en cinco pasos claros:

Lavar con shampoo sin sulfatos.

Aplicar mascarilla profunda entre 15 y 30 minutos.

Usar un producto leave-in ligero.

Añadir gel de definición.

Finalizar con difusor a baja temperatura.

Este esquema es el más repetido en videos virales de cabello rizado.

También se ha convertido en el estándar para quienes buscan definición duradera sin frizz.

Dakota Latalladi, modelo puertorriqueña y residente en Miami, Estados Unidos, es una de las creadoras que más ha popularizado esta rutina base.

En sus videos, muestra cómo el shampoo sin sulfatos evita que el cuero cabelludo se reseque.

También explica que la mascarilla profunda se aplica en longitud y puntas, no en la raíz.

Dakota enfatiza que el leave-in se distribuye con los dedos o con un peine de dientes anchos.

Mientras tanto, el gel se coloca con la técnica de manos en oración para alinear las hebras y formar el cast.

El difusor no debe usarse en potencia alta ni demasiado cerca del cabello. Esto genera frizz y rompe el patrón del rizo.

Dakota ubica el difusor en la base del rizo, lo mantiene quieto unos segundos y luego lo mueve con suavidad hacia arriba.

Algunas grabaciones muestran cómo deja secar el cabello al aire hasta formar una capa superficial.

Después, termina con el difusor para fijar el volumen sin romper la definición. Esta rutina no requiere muchos productos.

Sin embargo, sí exige constancia en la técnica y respeto por los tiempos de secado.

Una rutina express de cinco minutos para rizos

Esta rutina express de cinco minutos para rizos está pensada para personas con poco tiempo.

Soy Thaly, creadora de contenido cubana, es la principal referencia de esta rutina para días ocupados. En sus videos, muestra cómo refresca sus rizos sin lavar el cabello.

También enseña cómo utiliza mousse ligero para recuperar definición en minutos. La influencer recomienda finalizar con un aceite seco solo en las puntas.

El objetivo es sellar la humedad sin añadir peso. Además, el secado puede ser natural o con difusor a baja potencia.

Sin embargo, el objetivo es que el cabello no permanezca húmedo durante mucho tiempo. Según explica, eso desdibuja el rizo y requiere más tiempo de secado.

En su lugar, se utiliza el producto que ya estaba en el cabello como base y solo se añade lo necesario para recuperar definición.

La ventaja de este método es que se adapta a cualquier tipo de rizo.

¿Qué rutina usar si tienes pelo rizado con raíz lisa?

La raíz lisa no significa falta de rizo. Se trata de un patrón diferente de definición que requiere menos producto en la parte superior.

Nataly Olvera (@NatalyOlveraf), hair model con 91.3 mil seguidores en Instagram, es la referencia principal para este tipo de cabello.

En sus Reels, explica que usa shampoo solo en el cuero cabelludo. También aplica leave-in y gel únicamente desde medio largo hasta las puntas.

La mascarilla la recomienda una vez por semana. Además, pone énfasis en la zona más seca, que suele estar cerca de las puntas.

¿Qué rutina de otoño para pelo rizado se recomienda en clima seco?

La rutina de otoño para rizos en clima seco modifica la cantidad y el tipo de producto.

Se utilizan capas más ligeras y se evita sobrecargar el cabello con cremas pesadas.

Cata (@ccatitass), UGC de Osorno, Chile, con cerca de 20 mil seguidores en Instagram, es la creadora que popularizó esta rutina de otoño.

Sus productos preferidos son:

Un anti-frizz en spray.

Un leave-in ligero.

Gel de definición para cabello fino.

Cata enfatiza el uso de productos más ligeros para no sobrecargar el rizo. Asimismo, aplica el gel con la técnica de manos en oración para alinear las hebras.

En otoño, el cabello tiende a perder humedad más rápido. Como consecuencia, el frizz aumenta.

Por ello, la rutina incluye un paso de refresh con agua o spray hidratante entre lavados.

También prioriza el uso de un gorro de satén para preservar los rizos.

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