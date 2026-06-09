¿Por qué las latinas están cambiando a uñas cortas y qué significa eso?

GENERANDO AUDIO...

Uñas cortas de diferentes estilos en un salón de belleza. Foto: AFP

Las uñas cortas están ganando terreno entre las latinas en un momento en el que las tendencias de belleza apuntan a estilos más naturales y funcionales.

Lo que hace algunos años podía considerarse una elección sencilla, hoy se ha convertido en una de las apuestas más visibles en redes sociales.

Detrás de este cambio hay razones que van más allá de la estética y que incluyen desde la comodidad diaria hasta nuevas formas de entender el cuidado personal.

¿Por qué las uñas cortas se asocian cada vez más con la elegancia?

Las uñas cortas han dejado de percibirse únicamente como una alternativa práctica.

En los últimos años, celebridades, modelos e influencers han contribuido a posicionarlas como una opción sofisticada que encaja con tendencias como el quiet luxury (lujo silencioso) y la estética clean girl.

En un artículo reciente, la revista InStyle reseña que los acabados naturales, los esmaltes translúcidos y los tonos neutros dominan buena parte de las tendencias de belleza actuales.

Esto incluye los colores beige, rosa suave, blanco lechoso y los acabados brillantes de aspecto natural.

“La intención ya no es llamar la atención mediante decoraciones complejas, sino transmitir una apariencia cuidada y versátil”, se lee en el artículo.

Además, estos estilos suelen adaptarse con facilidad a distintos entornos, desde espacios laborales hasta eventos sociales, lo que ha favorecido su popularidad entre mujeres de diferentes edades.

Uñas cortas: ¿qué papel juegan la comodidad y el mantenimiento en esta tendencia?

La funcionalidad es uno de los factores más citados por quienes han decidido abandonar las uñas extralargas.

Las aplicaciones acrílicas o de gel suelen requerir rellenos frecuentes, visitas periódicas al salón y cuidados específicos para evitar roturas o desprendimientos. Por el contrario, una longitud moderada suele demandar menos mantenimiento y permite espaciar los retoques.

La revista Byrdie señala que muchas consumidoras están priorizando servicios de belleza que representen una inversión más sostenible tanto en tiempo como en dinero.

Para quienes pasan gran parte del día escribiendo en un teclado, utilizan constantemente el teléfono móvil o practican actividades deportivas, una manicura más corta puede resultar más cómoda.

¿Cómo influyen las uñas cortas en TikTok e Instagram?

Las mismas plataformas que ayudaron a popularizar las uñas XL ahora impulsan una estética diferente.

En TikTok e Instagram se multiplican los videos dedicados a estilos como las soap nails, las milk nails y las manicuras minimalistas, que acumulan millones de reproducciones y se caracterizan por su apariencia limpia y natural.

Las búsquedas relacionadas con estos diseños también han aumentado en Pinterest, donde los usuarios consultan inspiración para manicuras discretas y fáciles de mantener.

De acuerdo con informes de tendencias publicados por la plataforma, existe un interés creciente por propuestas que puedan incorporarse al día a día sin requerir procesos complejos.

Este cambio refleja una evolución en el contenido de belleza que consumen los usuarios, quienes parecen inclinarse cada vez más por rutinas y estilos compatibles con una vida cotidiana activa.

¿Cuáles son los diseños cortos más populares en 2026?

Entre las opciones que dominan las tendencias este año destacan las llamadas soap nails, una manicura inspirada en el aspecto limpio y brillante de unas uñas recién cuidadas.

También se mantienen entre las favoritas los esmaltes translúcidos, los tonos nude, los rosas suaves y los acabados lechosos que permiten realzar la apariencia natural de las manos.

Otra propuesta que continúa ganando seguidores es la manicura francesa minimalista, una reinterpretación del diseño clásico con líneas más finas y delicadas.

¿Se trata de una moda pasajera o de un cambio más profundo?

Para analistas de tendencias de Vogue, el auge de las uñas cortas forma parte de una transformación más amplia.

La búsqueda de opciones funcionales también se refleja en el crecimiento de rutinas de belleza más ligeras.

De esta forma, en lugar de seguir exclusivamente las tendencias más llamativas, muchas personas ahora parecen inclinarse por alternativas que combinan estética, practicidad y comodidad.

Este cambio de prioridades podría explicar por qué las uñas cortas continúan ganando terreno en redes sociales y salones de belleza.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.