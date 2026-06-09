SNAP 2026: qué cambió con la “One Big Beautiful Bill” y cómo saber si tú o tu familia siguen calificando; la guía más clara en español

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Foto: AFP

La controversial ley “One Big Beautiful Bill“, firmada por el presidente Donald Trump el 4 de julio de 2025, reescribió las reglas sobre uno de los programas más importantes de alimentación en Estados Unidos: SNAP. Y es que, de acuerdo con reportes de medios como CNBC, sus efectos comenzaron a aplicarse de forma escalonada a partir de diciembre de 2025, y sus consecuencias ya son concretas: más de 3.5 millones de personas perdieron el beneficio entre julio de 2025 y febrero de 2026

Para las comunidades inmigrantes, el impacto fue especialmente directo. Además de los nuevos requisitos de trabajo, la ley eliminó la elegibilidad de categorías enteras de no ciudadanos que antes podían calificar. De acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, unos 2.4 millones de personas adicionales perderán el beneficio mensualmente durante los próximos diez años.

¿Qué cambió para los inmigrantes y no ciudadanos?

Antes de esta ley, varios grupos de no ciudadanos podían acceder a SNAP si cumplían con los requisitos de ingresos y llevaban suficiente tiempo en el país. Con la nueva legislación, esa “puerta se cerró” para categorías completas, sin importar cuánto tiempo lleven viviendo y trabajando en el país. De acuerdo con el USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos), los siguientes grupos de no ciudadanos quedaron excluidos del programa:

Refugiados y asilados que antes calificaban por su estatus humanitario.

Sobrevivientes de tráfico humano con ciertas protecciones migratorias.

Beneficiarios de parole humanitario, incluyendo cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que ingresaron bajo programas específicos.

Personas con estatus migratorio temporal o en proceso de regularización que no entran en las categorías de residencia permanente legal.

Los residentes permanentes legales con más de cinco años en el país siguen siendo elegibles en términos de estatus migratorio, aunque aún deben cumplir con los nuevos requisitos de trabajo e ingresos. Para nuevos solicitantes en las categorías excluidas, las restricciones aplican de forma inmediata, sin período de gracia.

Los nuevos requisitos de trabajo: quién debe cumplirlos y cómo

Según el USDA, la ley expandió los requisitos de trabajo para adultos “aptos para trabajar” de 18 a 64 años, cuando antes el límite era 54. Cualquier persona en ese rango que no esté exenta debe demostrar al menos 80 horas mensuales de actividad laboral para mantener el beneficio, con un máximo de tres meses de SNAP cada tres años si no cumple ese umbral.

El dictamen establece como “trabajo” estos campos:

Empleo remunerado de cualquier tipo.

Trabajo voluntario o servicio comunitario.

Capacitación laboral o programas de empleo aprobados.

Estar inscrito al menos medio tiempo en una institución educativa.

Percibir ingresos equivalentes a $580 o más al mes.

Los grupos que antes estaban exentos pero ahora deben cumplir con este requisito incluyen a adultos de 55 a 64 años, padres cuyos hijos tienen entre 14 y 18 años, veteranos, personas en situación de calle y jóvenes que salieron del sistema de crianza temporal.

¿Quiénes siguen calificando sin necesidad de cumplir el requisito de trabajo?

De acuerdo con el USDA y BenefitsUSA, las siguientes personas quedan exentas de los requisitos de trabajo y pueden seguir recibiendo SNAP mientras cumplan con los límites de ingresos:

Mujeres embarazadas o personas que viven con un hijo menor de 14 años.

Personas con una condición física o mental que les impida trabajar.

Estudiantes inscritos al menos medio tiempo en una institución educativa.

Personas que ya trabajan 30 o más horas semanales.

Cuidadores de personas con discapacidad o incapacitadas.

Beneficiarios del seguro de desempleo.

Personas en tratamiento activo por adicciones.

Miembros de tribus federalmente reconocidas o elegibles para el Servicio de Salud Indígena.

Para saber si un hogar sigue calificando, también hay que considerar los ingresos. Según las tablas del nivel federal de pobreza de 2026, el límite bruto de ingresos para SNAP equivale al 130% de ese nivel:

Hogar de 1 persona: hasta $20,345 al año.

Hogar de 2 personas: hasta $27,495 al año.

Hogar de 3 personas: hasta $34,645 al año.

Hogar de 4 personas: hasta $41,795 al año.

Si ya recibes SNAP: qué debes hacer ahora

Quienes ya están inscritos en el programa no pierden el beneficio de manera inmediata. Según la Legal Aid Society de Nueva York, los cambios se aplican en la próxima recertificación de cada caso, que en la mayoría de los estados ocurre cada 12 meses. Sin embargo, quienes recibieron una notificación de incumplimiento con los nuevos requisitos de trabajo tienen fechas límite activas en varios estados desde junio de 2026.

Si eres elegible, pero debes demostrar que cumples el requisito de trabajo, estos son los pasos a seguir, de acuerdo con la Legal Aid Society:

Reporta tu empleo o actividad laboral ante tu agencia estatal de beneficios, con documentos como talones de pago, cartas de voluntariado o constancias de capacitación.

ante tu agencia estatal de beneficios, con documentos como talones de pago, cartas de voluntariado o constancias de capacitación. Si tienes una condición médica que te impide trabajar, solicita a tu médico que llene un formulario de declaración médica y entrégalo a tu agencia estatal antes de tu fecha de recertificación.

que te impide trabajar, solicita a tu médico que llene un formulario de declaración médica y entrégalo a tu agencia estatal antes de tu fecha de recertificación. Si recibes una notificación de que perderás el beneficio , tienes derecho a solicitar una audiencia para impugnar la decisión y explicar tu situación.

, tienes derecho a solicitar una audiencia para impugnar la decisión y explicar tu situación. Actualiza tu información de contacto con la agencia estatal para no perder avisos importantes sobre tu caso.

Un punto relevante a destacar es que las familias no serán penalizadas ni deberán devolver beneficios recibidos antes de los cambios, siempre que la información proporcionada en su momento haya sido correcta.

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