Tienes trabajo y aun así puedes recibir hasta 292 dólares al mes: así funciona SNAP en 2026; ve quiénes califican 

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Así funciona SNAP en 2026. Foto: AFP

Muchas personas creen que tener empleo las deja automáticamente fuera del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), conocido popularmente como los cupones de alimentos. Sin embargo, esa idea está lejos de la realidad.

De acuerdo con el Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), millones de trabajadores en Estados Unidos reciben actualmente beneficios de SNAP porque la elegibilidad no depende únicamente de tener o no un empleo, sino del nivel de ingresos del hogar, el tamaño de la familia y de otros factores económicos.

Ante el aumento constante de los precios de los alimentos, la ayuda de SNAP puede representar un alivio importante. Esto mismo se traduce en beneficios para una persona sola que pueden llegar a los $292 dólares mensuales para comprar comida.

¿Quién puede calificar para SNAP?

Según USDA, los hogares deben cumplir ciertos límites de ingresos para ser considerados elegibles para SNAP. En términos generales, el ingreso bruto mensual del hogar no debe superar el 130% del Nivel Federal de Pobreza, mientras que el ingreso neto debe mantenerse dentro de los límites establecidos por el programa.

Además, SNAP analiza a todas las personas que viven juntas y comparten alimentos. Esto significa que dos familias con ingresos similares pueden recibir beneficios diferentes dependiendo de cuántos integrantes sean parte de un mismo hogar.

La plataforma oficial USA.gov recuerda que las reglas específicas pueden variar ligeramente entre los diferentes estados de Estados Unidos, ya que cada entidad administra su propio programa.

¿Cuánto dinero puedes recibir de SNAP?

Las asignaciones dependen del tamaño de cada hogar. Según las tablas vigentes de USDA, una persona puede recibir hasta $298 dólares mensuales; dos personas, hasta $546 dólares; tres integrantes, hasta $785 dólares; y una familia de cuatro personas podría obtener hasta $994 dólares al mes.

El monto final se calcula tomando en cuenta los ingresos y gastos del hogar. USDA explica que la fórmula considera que las familias destinan aproximadamente el 30% de sus ingresos netos a la compra de alimentos.

¿Cuáles son los requisitos laborales que debes conocer?

Las reglas federales exigen que muchos adultos considerados aptos para trabajar cumplan ciertos requisitos laborales para conservar los beneficios de SNAP.

Según el USDA, los adultos sanos sin dependientes generalmente deben trabajar o participar en programas de capacitación laboral al menos 80 horas al mes. También deben registrarse para trabajar, aceptar ofertas de empleo adecuadas y no abandonar voluntariamente un trabajo sin una razón válida.

Medios especializados como El Cronista han reportado que las autoridades federales han reforzado la supervisión de estas obligaciones laborales en los últimos años.

¿Cómo solicitar la ayuda del SNAP?

La solicitud debe realizarse en el estado donde resides actualmente. De acuerdo con USA.gov y USDA, algunos estados permiten completar el trámite por internet, mientras que otros requieren entrevistas telefónicas o presenciales.

Una vez que presentaste tu solicitud, la agencia estatal suele dar a conocer su decisión en un plazo de hasta 30 días. Sin embargo, algunos hogares pueden recibir beneficios acelerados en apenas siete días. De acuerdo a USDA, esta situación puede darse cuando una familia tiene recursos económicos extremadamente limitados o enfrenta una situación de emergencia financiera.

Si la solicitud es aprobada, uno de los beneficios del SNAP es que funciona de manera similar a una tarjeta de débito y puede utilizarse en supermercados y establecimientos autorizados.

La realidad es que SNAP no es únicamente para personas desempleadas. Como reconocen el USDA y USA.gov, millones de trabajadores de bajos ingresos dependen de este apoyo para mantener alimentos en la mesa mientras enfrentan el alto costo de vida en Estados Unidos.

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