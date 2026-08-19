¿Trabajas en Estados Unidos? Estas 5 reglas pueden afectar tu Seguro Social si eres inmigrante

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Si trabajas en Estados Unidos y pagas impuestos sobre la nómina, entender cómo funciona el Seguro Social puede ayudarte a planificar tu jubilación. Para los inmigrantes, además, existen reglas relacionadas con el historial laboral, el estatus migratorio y los pagos cuando se vive fuera del país.

Estos son cinco conceptos básicos que conviene conocer.

1. ¿Qué es el Seguro Social y cómo se financia?

El Seguro Social es un programa federal que proporciona beneficios de jubilación, discapacidad y sobrevivientes a trabajadores que cumplen determinados requisitos.

El sistema se financia principalmente mediante los impuestos sobre la nómina.

Cuando una persona trabaja como empleada, aporta 6.2% de sus ingresos al Seguro Social y su empleador aporta otro 6.2%, hasta el límite de ingresos sujeto al impuesto. El impuesto de Medicare es separado.

En el caso de los trabajadores independientes, la parte correspondiente al Seguro Social forma parte del impuesto sobre el trabajo por cuenta propia.

Importante para inmigrantes: pagar impuestos no significa por sí solo que una persona esté acumulando créditos del Seguro Social. Los créditos se generan a partir de ingresos cubiertos por el programa y de los impuestos correspondientes.

2. ¿Qué son los créditos de trabajo?

Los créditos son unidades que utiliza la Administración del Seguro Social (SSA) para determinar si una persona cumple los requisitos para determinados beneficios.

En 2026, se obtiene un crédito por cada mil 890 dólares de ingresos cubiertos, con un máximo de cuatro créditos por año. Para conseguir los cuatro créditos, un trabajador necesita alcanzar 7 mil 560 dólares de ingresos cubiertos durante el año.

Por ejemplo:

Mil 890 dólares en ingresos = un crédito.

3 mil 780 dólares = dos créditos.

5 mil 670 dólares = tres créditos.

7 mil 560 dólares o más = cuatro créditos.

Los créditos no son dinero acumulado en una cuenta. Se utilizan para determinar si una persona reúne los requisitos para determinados beneficios.

Además, los créditos que ya se obtuvieron no desaparecen simplemente porque una persona deje de trabajar durante un período.

3. ¿Cuántos créditos necesitas para jubilarte?

Para la mayoría de los trabajadores, la regla general para recibir beneficios de jubilación es alcanzar 40 créditos.

Como una persona puede obtener un máximo de cuatro créditos al año, llegar a 40 créditos puede equivaler a unos 10 años de trabajo. Sin embargo, esos años no tienen que ser consecutivos.

Por ejemplo, una persona puede trabajar durante varios años, dejar de trabajar y posteriormente regresar al mercado laboral. Los créditos que ya obtuvo permanecen registrados.

Para los inmigrantes también existe otra posibilidad importante. Estados Unidos tiene acuerdos de Seguridad Social con determinados países que permiten, bajo ciertas condiciones, tomar en cuenta períodos de trabajo realizados en el extranjero para ayudar a cumplir los requisitos de beneficios estadounidenses.

Esto puede ser relevante para una persona que trabajó varios años en su país de origen antes de mudarse a Estados Unidos.

4. ¿Cuál es la diferencia entre un SSN y un ITIN?

Una de las confusiones más comunes entre inmigrantes es pensar que el Número de Seguro Social y el ITIN cumplen la misma función.

Número de Seguro Social (SSN):

Es emitido por la Administración del Seguro Social

Se utiliza para identificar los ingresos laborales dentro del sistema

Permite registrar los ingresos sujetos a los impuestos del Seguro Social

Es el número que corresponde a las personas que cumplen los requisitos para obtenerlo

Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN):

Es emitido por el IRS

Está destinado a determinadas personas que necesitan cumplir obligaciones tributarias y no son elegibles para un SSN

Sirve exclusivamente para fines tributarios federales

No autoriza a trabajar en Estados Unidos

No sustituye al SSN

Por sí mismo, no genera créditos del Seguro Social

El IRS señala expresamente que un ITIN no otorga autorización para trabajar ni da derecho a beneficios del Seguro Social.

Por eso, una persona que presenta impuestos utilizando un ITIN no debe asumir que esos pagos tributarios equivalen automáticamente a contribuciones que generan créditos para su jubilación.

5. ¿Cómo influye el estatus migratorio en los beneficios?

El estatus migratorio puede influir en la posibilidad de recibir beneficios, pero no es correcto decir que solamente los ciudadanos estadounidenses pueden cobrar Seguro Social.

La SSA indica que determinados no ciudadanos que se encuentran legalmente en Estados Unidos y cumplen los demás requisitos pueden ser elegibles para beneficios.

También existen reglas específicas para las personas que reciben beneficios y posteriormente viven fuera de Estados Unidos.

En determinados casos, los pagos a no ciudadanos pueden suspenderse después de permanecer fuera del país durante seis meses consecutivos, aunque existen excepciones y acuerdos internacionales que permiten continuar recibiendo beneficios.

Por eso, regresar al país de origen o mudarse al extranjero no significa automáticamente que una persona pierda su Seguro Social. Las reglas dependen del beneficio, la ciudadanía o estatus migratorio y el país donde viva.

¿Qué deben revisar los inmigrantes antes de jubilarse?

Además de conocer estas reglas, es recomendable revisar periódicamente el historial laboral registrado por la SSA.

La cuenta my Social Security permite consultar los ingresos registrados, verificar los créditos acumulados y obtener una estimación de los beneficios futuros.

También conviene revisar que todos los años de trabajo aparezcan correctamente. Un error en el historial de ingresos puede afectar el cálculo de un beneficio futuro.

Para quienes han trabajado tanto en Estados Unidos como en otro país, también es importante comprobar si existe un acuerdo de Seguridad Social que permita combinar determinados períodos de trabajo.

De esta forma, conocer la diferencia entre SSN e ITIN, entender cómo funcionan los créditos y revisar el historial laboral puede ayudar a evitar problemas cuando llegue el momento de solicitar los beneficios.

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