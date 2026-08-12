Terremoto en Colombia: cómo ayudar a animales afectados desde Estados Unidos

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El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el occidente de Colombia el 10 de agosto de 2026 también dejó animales afectados, incluidos aquellos que resultaron heridos, quedaron desorientados o se separaron de sus familias.

En medio de la emergencia, distintas iniciativas permiten reportar animales desaparecidos, compartir información sobre ejemplares encontrados y reunir insumos para atender sus necesidades.

¿Cómo reportar un animal desaparecido?

La senadora colombiana y activista Andrea Padilla Villarraga publicó en Instagram información sobre animales afectados, desaparecidos y encontrados, además de otras formas de brindar ayuda durante la emergencia.

También está habilitada una plataforma para reportar personas y mascotas desaparecidas, con el objetivo de facilitar el reencuentro con sus familias.

Al hacer un reporte es recomendable incluir una fotografía del animal, su nombre, características físicas, el lugar donde fue visto y un medio de contacto. Compartir esta información en redes sociales también puede ayudar a ampliar su alcance.

¿Qué se puede donar para ayudar a los animales?

Laika, plataforma especializada en productos y servicios para mascotas, principalmente perros y gatos, con presencia en países de Latinoamérica como Colombia, Chile y México, habilitó una campaña para recolectar insumos destinados a los animales afectados por el terremoto.

En sus puntos de recepción en Colombia se pueden entregar alimentos, medicamentos, snacks y otros insumos para mascotas, además de ayudas destinadas a las personas afectadas por la emergencia.

Estos son los puntos habilitados:

Bogotá

116: Ac. 116 #18B-43

Ac. 116 #18B-43 Chapinero: Ak. 7 #59-34

Ak. 7 #59-34 Modelia: Ac. 24 #74A-57

Ac. 24 #74A-57 La 94: Calle 94 #13-73

Cali

Capri: Cl. 13 #75-110

Cl. 13 #75-110 Pance: Cl. 18 #128-2

Medellín y Antioquia

Agua Bendita: Cl. 2 Sur #32-54

Cl. 2 Sur #32-54 Arkadia: Cra. 70 #1-141

Cra. 70 #1-141 Llanogrande: Antioquia

La iniciativa también está ofreciendo consultas veterinarias de forma gratuita.

¿Se puede ayudar a Colombia desde Estados Unidos?

Sí. Las personas que se encuentran en Estados Unidos pueden realizar donaciones a organizaciones que participan en la respuesta humanitaria, entre ellas la organización humanitaria Global Empowerment Mission (GEM) y la Cruz Roja Colombiana, a través de sus canales oficiales.

En el caso de GEM, también es posible apoyar específicamente su misión de respuesta al terremoto mediante una donación económica.

La Cruz Roja Colombiana, por su parte, mantiene sus propios canales institucionales para recibir apoyo destinado a su labor humanitaria en el país.

La recomendación es verificar siempre que la donación se realice a través de los canales oficiales de cada organización y revisar las necesidades vigentes antes de enviar productos.

¿Qué donativos está recibiendo GEM para Colombia?

La GEM también tiene un centro de acopio para las comunidades afectadas por el terremoto en Colombia y recibe donaciones desde Estados Unidos.

Su centro de operaciones está ubicado en 1850 NW 84th Ave., Suite 100, Doral, Florida. La organización se encuentra recibiendo determinados suministros para su misión en Colombia.

Entre las necesidades prioritarias se encuentran carpas y lonas nuevas, sacos de dormir y mantas nuevas, artículos de higiene personal y botiquines de primeros auxilios, por lo que por ahora no se están recibiendo insumos para mascotas.

GEM ha señalado que las necesidades pueden cambiar conforme avanza la emergencia. Por eso, antes de comprar o enviar artículos, es necesario consultar la lista actualizada de suministros que la organización está recibiendo.

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el occidente de Colombia la mañana del 10 de agosto de 2026 dejó una emergencia de gran escala.

Para el 12 de agosto, el balance oficial reportó al menos 240 personas fallecidas, más de mil 300 heridas y alrededor de 2.000 desaparecidas, mientras los equipos de rescate continuaban trabajando entre los escombros en busca de sobrevivientes.

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