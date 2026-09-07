Tres huracanes se forman al mismo tiempo: ¿qué zonas peligran?

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Huracanes Lowell (izq), Karina (c) y Marie en el Pacífico. Foto: NOAA / AFP

Un fenómeno poco frecuente llama la atención desde el Pacífico: tres huracanes activos avanzan al mismo tiempo, un escenario que no se presentaba desde 2015. Se trata de los huracanes Lowell, Karina y Marie, todos bajo vigilancia del National Weather Service (NWS) y de meteorólogos especializados.

Aunque ninguno de estos sistemas tropicales activos representa, por ahora, una amenaza directa generalizada para Estados Unidos, sus trayectorias podrían provocar efectos indirectos. Esto se traduce en lluvias intensas, oleaje peligroso, corrientes de resaca e inundaciones costeras.

Huracán Lowell: la principal amenaza para Hawái

De los tres ciclones, Lowell es el que mantiene una mayor vigilancia sobre Hawái. El National Hurricane Center (NHC) emitió un aviso público para informar que avanzaba con dirección hacia el oeste, acercándose a zonas como Kauai y Niihau, las islas más occidentales del estado.

Aunque el centro del huracán no impacte directamente las islas principales, advierten que su circulación puede generar bandas de lluvia intensa, ráfagas de viento fuertes, oleaje elevado y riesgo de inundaciones en áreas costeras.

Las autoridades hawaianas recomiendan a los residentes y visitantes mantenerse atentos a estos avisos oficiales, especialmente quienes viven cerca de zonas bajas o áreas propensas a deslizamientos.

Lowell llegó a alcanzar una categoría mayor durante su desarrollo en aguas del Pacífico, impulsado por las condiciones cálidas del océano, antes de comenzar un proceso de debilitamiento gradual mientras continuaba su desplazamiento.

Huracán Marie: oleaje peligroso en California

La tormenta permanece alejada de la costa, afortunadamente, pero sus efectos ya se han relacionado con condiciones marítimas peligrosas en el sur de California.

Según los pronósticos del NWS, el sistema puede generar oleaje elevado, corrientes de resaca fuertes e inundación costera menor en algunas zonas del litoral, incluyendo áreas de los condados de Los Ángeles, Orange, Ventura y San Diego.

Playas populares como las cercanas a Malibú y Long Beach pueden experimentar condiciones peligrosas para nadadores y surfistas, especialmente durante periodos de marea alta.

Expertos citados por San Francisco Chronicle recuerdan que un huracán no necesita tocar tierra para representar un riesgo. En ocasiones, la energía del sistema tropical puede viajar cientos de kilómetros y modificar las condiciones del mar, creando peligros para quienes se encuentran en la costa.

Huracán Karina

Por ahora, los modelos meteorológicos mantienen vigilancia sobre su trayectoria, aunque no se prevé un impacto directo inmediato en Estados Unidos.

Sin embargo, los especialistas continúan analizando posibles cambios en su intensidad y desplazamiento, ya que pequeñas variaciones pueden modificar la zona donde se concentren sus efectos.

¿Cómo se forman tres huracanes al mismo tiempo?

Esta formación simultánea de Lowell, Karina y Marie se relacionada con un conjunto de factores atmosféricos y oceánicos favorables para la actividad tropical.

Uno de los elementos principales es la presencia de temperaturas elevadas en la superficie del océano Pacífico, que proporcionan la energía necesaria para que los ciclones puedan desarrollarse y mantenerse organizados.

Los especialistas también han señalado la influencia del fenómeno de “El Niño”, que modifica los patrones atmosféricos y puede favorecer periodos de mayor actividad ciclónica en determinadas regiones del Pacífico.

Aunque tener tres huracanes activos puede ser intimidante y no ocurre todos los años, meteorólogos dejan claro que cada tormenta debe analizarse de manera individual. Esto significa que no habría un “triple impacto”, como pensarían algunos, ya que la trayectoria, intensidad e interacción con otros sistemas determinan sus posibles consecuencias.

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