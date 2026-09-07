Estados Unidos planea subsidios hasta 9,000 dólares anuales a padres que se queden en casa

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Donald Trump prepara un nuevo plan para padres. Foto: Shutterstock

La administración de Donald Trump estaría desarrollando una nueva política de cuidado infantil que le permitiría a las familias casadas, con uno de los progenitores dedicado exclusivamente al hogar, recibir asistencia financiera de hasta nueve mil dólares para la crianza de sus hijos. Esto fue informado por la abogada María Herrera Mellado en el portal de noticias Gateway Hispanic.

La abogada explicó que la iniciativa es impulsada activamente por el vicepresidente JD Vance, quien busca ofrecer a los hogares estadounidenses una mayor flexibilidad a la hora de decidir criar, educar y cuidar a sus hijos.

¿En qué consistiría la nueva política de Estados Unidos?

La nueva política en discusión dentro de la administración de Trump contempla un subsidio anual de hasta nueve mil dólares dirigidos a parejas casadas, cuando uno de los cónyuges permanezca en la vivienda dedicado al cuidado de los menores.

El objetivo explícito del plan es fomentar la crianza parental directa y valorar el trabajo en el hogar.

“El beneficio podría alcanzar aproximadamente los nueve mil dólares por niño al año, aunque la cantidad exacta y los requisitos de elegibilidad dependerían de la norma definitiva y de su aplicación en cada estado”, escribió la abogada María Herrera Mellado.

La abogada y analista política en Estados Unidos y España asegura que este beneficio económico sería administrado y financiado a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).

“En lugar de limitar la asistencia principalmente a las familias cuyos padres trabajan o asisten a la escuela, la administración está considerando permitir que determinados hogares de matrimonios en los que uno de los padres permanece en casa puedan optar a esta ayuda”, afirma Mellado.

Uso de fondos federales y la visión sobre el cuidado infantil

El borrador de la medida indica que la propuesta utilizará recursos del Fondo para el Desarrollo y Cuidado Infantil (Child Care and Development Fund, CCDF) para apoyar a familias trabajadoras de bajos ingresos a costear guarderías mientras laboran o estudian.

“La propuesta refleja un argumento que Vance ha defendido durante años: la política federal de cuidado infantil no debería favorecer a las familias que utilizan guarderías comerciales frente a aquellas que dependen de los padres o familiares para cuidar a los niños en casa“, asegura la abogada Mellado en el portal digital.

El vicepresidente Vance sostuvo en 2024 que las políticas tradicionales de cuidado infantil solían excluir a las madres que permanecen en el hogar. Así como a los padres y abuelos que asumen la custodia y cuidado directo de los niños.

En ese momento, sugirió que todos los esquemas familiares deberían contar con respaldo financiero estatal.

Antecedentes y flexibilidad regulatoria

En mayo, la Casa Blanca anunció una serie de iniciativas centradas en apoyar a las madres y familias, promoviendo la diversidad de opciones en el cuidado infantil y ofreciendo mayor adaptabilidad a los padres que deciden no incorporarse al mercado laboral.

Entre las medidas recientes destaca una norma del Departamento de Salud y Servicios Humanos que entró en vigor el 13 de julio de 2026.

Esta busca otorgar mayor flexibilidad a los programas de cuidado infantil y reducir la carga de requisitos administrativos a nivel federal.

Asimismo, el HHS promueve el aprovechamiento del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (Temporary Assistance for Needy Families, TANF).

El TANF permite otorgar recursos económicos a los hogares donde los niños son atendidos y educados directamente en sus casas.

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