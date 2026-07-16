Brote de legionelosis en Nueva York: cuáles son los síntomas y quiénes corren más riesgo

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Brote de Legionelosis en NY. Foto creada con inteligencia artificial Leonardo.ai.

Un brote de legionelosis en Nueva York mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias tras la confirmación de al menos 23 casos y 17 hospitalizaciones en el Upper East Side de Manhattan. El Departamento de Salud investiga el origen de la bacteria y pide a residentes y visitantes que hayan estado en la zona y presenten síntomas acudir cuanto antes a un médico.

¿Dónde se detectó el brote de legionelosis en Nueva York?

La investigación se concentra en los barrios de Carnegie Hill y Yorkville, dentro del Upper East Side. De acuerdo con el Departamento de Salud de Nueva York, los casos confirmados hasta los primeros días de julio se concentran en los códigos postales 10028, 10128 y 10075.

Los especialistas analizan varias torres de refrigeración, estructuras ubicadas en la parte superior de muchos edificios que utilizan agua para disipar calor. Es ahí donde creen que pudo proliferar la bacteria Legionella, responsable de la enfermedad.

Las autoridades insistieron en un punto que vale la pena subrayar: el brote no está relacionado con la plomería de los edificios, por lo que beber agua del grifo, ducharse o utilizar aire acondicionado doméstico sigue siendo seguro.

¿Cuáles son los síntomas?

Uno de los mayores desafíos es que la enfermedad suele parecerse mucho a una gripe durante sus primeros días. Esa similitud puede retrasar el diagnóstico.

Según el Departamento de Salud de Nueva York y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los síntomas más frecuentes son:

Fiebre alta

Tos persistente , generalmente seca al inicio

, generalmente seca al inicio Dolor de cabeza

Dolores musculares

Escalofríos

Dificultad para respirar

En algunos pacientes también puede presentarse diarrea

Los síntomas suelen aparecer entre dos y 10 días después de la exposición, aunque el periodo más habitual es de cinco o seis días.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar legionelosis?

No todas las personas reaccionan igual frente a la bacteria.

Las autoridades sanitarias explican que el riesgo aumenta en:

Mayores de 50 años

Fumadores y usuarios de cigarrillos electrónicos

Personas con enfermedades pulmonares crónicas

Pacientes con el sistema inmunológico debilitado, como quienes reciben tratamientos contra el cáncer

Los CDC advierten que una de cada diez personas que desarrolla la enfermedad puede morir por sus complicaciones. La Organización Mundial de la Salud (OMS) agrega que, sin tratamiento oportuno, la infección puede evolucionar hacia insuficiencia respiratoria, falla renal o compromiso de varios órganos.

¿Cómo se contagia la legionelosis y qué recomiendan las autoridades?

La legionelosis no se transmite de una persona a otra. La infección ocurre cuando alguien inhala pequeñas gotas de agua contaminada con la bacteria Legionella, presente de forma natural en ambientes húmedos y que puede multiplicarse en sistemas de agua caliente, jacuzzis, duchas o torres de refrigeración.

Cada año se reportan entre 200 y 800 casos en el estado de Nueva York, mientras que en Estados Unidos se estima que unas 25 mil personas desarrollan la enfermedad, según el Departamento de Salud estatal.

Para disminuir el riesgo, los especialistas recomiendan desinfectar periódicamente las torres de refrigeración, mantener niveles adecuados de cloro en piscinas y jacuzzis, purgar grifos poco utilizados y dar mantenimiento regular a calentadores y filtros de agua.

Por ahora, las autoridades neoyorquinas mantienen la vigilancia sobre las instalaciones bajo investigación y recuerdan que cualquier persona que haya visitado recientemente el Upper East Side y presente síntomas compatibles con neumonía o gripe intensa debe buscar atención médica de inmediato. En esta enfermedad, detectar el problema a tiempo puede marcar una diferencia decisiva.

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