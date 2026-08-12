Concierto “Unidos por los Nuestros “apoyará a víctimas de los sismos en Venezuela y Colombia en Miami

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Foto generada con Gemini

El concierto benéfico que reunirá a artistas latinos en Miami para apoyar a las personas afectadas por los terremotos de Venezuela y Colombia se realizará el domingo 16 de agosto de 2026 en el Kaseya Center de Miami, Florida.

El evento, inicialmente denominado “Unidos por Venezuela”, cambió su nombre a “Unidos por los Nuestros” después del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el 10 de agosto.

El evento reunirá un total de 30 artistas y varios presentadores reconocidos por la televisión hispana.

¿Cuándo y dónde será el concierto?

La presentación será el domingo 16 de agosto a las 6:00 p.m. EDT (Miami / Hora del Este), lo que equivale a las 5:00 p.m. CDT (Hora del Centro).

La iniciativa fue anunciada originalmente como una jornada para recaudar fondos destinados a la recuperación y reconstrucción de Venezuela después de los terremotos del 24 de junio.

Sin embargo, los organizadores decidieron ampliar el alcance de la campaña tras el desastre ocurrido en Colombia.

El evento también contará con una transmisión internacional de Univisión para que las personas que no puedan asistir presencialmente puedan seguir la jornada y conocer los mecanismos habilitados para realizar aportes. El concierto será televisado y transmitido en vivo de manera multiplataforma.

También tendrá una difusión simultanea de streaming de audio a través de las estaciones en español de iHeart Latino y iHeartRadio.

¿Qué artistas participarán?

-Chayanne

-Chino y Nacho

-Corina Smith

-Elena Rose

-Feid

-Free Cover

-Gente de Zona

-Gilberto Santa Rosa

-Isadora

-Jay Wheeler

-Jerry Di

-Joaquina

-Jonathan Moly

-Jorge Luis Chacín

-Lasso

-Luis Fonsi

-Manu Manzo

-Marc Anthony

-Mau y Ricky

-Micro TDH

-Nella

-Noreh

-Olga Tañón

-Piso 21

-Ricardo Montaner

-SanLuis

-Silvestre Dangond

-Zhamira Zambrano

Además de los shows musicales, también habrá invitados especiales como Adamari López, Daniel Habif, Dayanara Torres, Don Francisco, Karime Pindter y Raúl de Molina, entre otros.

La música tiene el poder de sanar y unirnos cuando más lo necesitamos. ❤️‍🩹 viendo ahora las noticias del terremoto en Colombia, el concierto benéfico del 16 de agosto debe tener un alcance aún más grande. Ahora nos llamamos #UnidosPorLosNuestros, para extender nuestro apoyo a los… pic.twitter.com/5pC4xymVig — Marc Anthony (@MarcAnthony) August 11, 2026

También se han anunciado artistas adicionales para la transmisión y las presentaciones asociadas al evento, por lo que la cartelera puede continuar ampliándose antes del domingo.

¿Quién organiza el concierto?

La iniciativa reúne a organizaciones vinculadas con la industria del entretenimiento y la ayuda humanitaria.

Entre las entidades que participaron en la organización original se encuentran CMN, Maestro Cares Foundation, TelevisaUnivision, PIMIENTO Entertainment, iHeartRadio y Spotify.

El concierto forma parte de una iniciativa más amplia que incluye un teletón internacional y mecanismos para que personas dentro y fuera de Estados Unidos puedan contribuir a la respuesta.

Los recursos recaudados estarán dirigidos a programas de alimentación, atención médica, medicamentos, refugios temporales, vivienda, protección infantil, salud mental y reunificación familiar durante las etapas de recuperación.

Por otra parte, la transmisión incluirá reportajes sobre las labores de rescate y asistencia humanitaria, testimonios de sobrevivientes y relatos sobre la recuperación de las comunidades afectadas.

¿Dónde comprar las entradas?

Las entradas para el evento se pusieron a la venta a través de Ticketmaster, según la información publicada por los organizadores.

La información oficial sobre el concierto puede cambiar conforme se acerque la fecha, especialmente en relación con la cartelera y los mecanismos de donación. Por ello, se recomienda consultar la página oficial del evento, donde también está el canal para donar.

GEM lanza campaña de ayuda en Florida tras terremoto en Colombia

Para quienes buscan cómo donar a Colombia y Venezuela desde Estados Unidos, además de este evento, en Florida, Global Empowerment Mission (GEM) habilitó un punto de acopio en Doral para recibir suministros destinados a las comunidades afectadas, además de contar con opciones para realizar aportes económicos y participar como voluntario.

La ayuda también se ha organizado en otras ciudades de Estados Unidos, donde comunidades colombianas han habilitado puntos para recibir suministros destinados a las personas afectadas. Nueva York, que concentra una importante comunidad colombiana, cuenta con varios centros de recepción que forman parte de una campaña de recolección activa durante agosto. Para conocer las direcciones y los artículos que se pueden entregar, consulta la guía sobre los centros de acopio para Colombia en Nueva York.

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