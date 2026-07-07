El calor extremo mata más que huracanes y tornados en Estados Unidos: esta es la explicación

GENERANDO AUDIO...

Por qué las olas de calor son más peligrosas en Estados Unidos. Foto Leonardo.ai.

Cuando se habla de desastres naturales, la mayoría piensa en huracanes, tornados o inundaciones. Sin embargo, las olas de calor son el fenómeno meteorológico más mortal en Estados Unidos, una realidad que suele pasar desapercibida porque el calor no destruye edificios, pero sí pone al cuerpo humano al límite.

Mientras el país enfrenta temporadas cada vez más cálidas, expertos advierten que este enemigo silencioso se vuelve más frecuente y peligroso.

¿Por qué las olas de calor son el fenómeno meteorológico más mortal en Estados Unidos?

La respuesta está en la forma en que el calor extremo afecta al organismo.

A diferencia de otros fenómenos climáticos, muchas de sus víctimas no fallecen por un golpe de calor directo. De acuerdo con el Centro para el Clima y Soluciones Energéticas (C2ES), el cuerpo realiza un esfuerzo extraordinario para mantener estable su temperatura y ese proceso puede agravar enfermedades cardiovasculares, respiratorias o renales ya existentes.

El resultado suele ser devastador. Infartos, derrames cerebrales y fallas orgánicas terminan formando parte de las estadísticas sin que siempre se identifique al calor como el detonante principal.

El Servicio Meteorológico Nacional señala que el calor extremo provoca cada año más muertes que los huracanes, las inundaciones y los tornados juntos.

¿Qué provoca las olas de calor y por qué cada vez son más intensas?

Según Greenpeace y especialistas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, las olas de calor son periodos prolongados con temperaturas muy por encima de los promedios históricos.

Existen causas naturales, como los fenómenos El Niño y La Niña, que modifican los patrones climáticos. Sin embargo, los investigadores coinciden en que el cambio climático derivado de las emisiones de gases de efecto invernadero se ha convertido en el principal responsable de que estos episodios sean más frecuentes, largos e intensos.

Los datos respaldan esa tendencia. El C2ES destaca que 2024 fue el año más cálido registrado a nivel mundial y que, en ciudades estadounidenses, los eventos de calor extremo pasaron de un promedio de dos por año en la década de 1960 a diez entre 2010 y 2020.

¿Por qué el calor extremo resulta tan peligroso para algunas personas?

No todos enfrentan el mismo riesgo.

Los especialistas identifican varios factores que incrementan la posibilidad de sufrir enfermedades graves:

Temperaturas elevadas durante la noche , que impiden que el cuerpo se recupere

, que impiden que el cuerpo se recupere Alta humedad , que dificulta la evaporación del sudor y favorece el golpe de calor

, que dificulta la evaporación del sudor y favorece el golpe de calor Efecto de isla de calor urbana , donde el concreto y el asfalto elevan varios grados la temperatura respecto a zonas rurales

, donde el concreto y el asfalto elevan varios grados la temperatura respecto a zonas rurales Mayor vulnerabilidad en adultos mayores, niños, trabajadores al aire libre y personas con enfermedades crónicas

Esa es la parte más inquietante del problema. El calor parece cotidiano. Precisamente por eso muchas personas subestiman el riesgo hasta que el cuerpo deja de responder.

¿Qué otras consecuencias tienen las olas de calor?

Los impactos van mucho más allá de la salud.

El calor extremo también reduce la productividad laboral, afecta la agricultura, incrementa el riesgo de incendios forestales y dispara el consumo eléctrico debido al uso masivo de aire acondicionado. Al mismo tiempo, las redes eléctricas trabajan bajo mayor presión y aumenta la posibilidad de apagones justamente cuando la población más necesita sistemas de enfriamiento.

Greenpeace advierte además que estas condiciones afectan la seguridad alimentaria y el medio ambiente, mientras que el C2ES prevé que, con un calentamiento global de 2 °C, muchas regiones de Estados Unidos podrían registrar entre 15 y 30 días adicionales por encima de los 95 grados Fahrenheit cada año, e incluso Florida podría sumar hasta 50 días más con esas temperaturas.

El calor extremo ya no es un episodio aislado del verano. Se está convirtiendo en una nueva normalidad y entender sus riesgos será tan importante como prepararse para un huracán antes de que llegue.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.