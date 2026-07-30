Qué es una cúpula de calor: el fenómeno atmosférico que dispara las temperaturas en EE. UU.

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Una cúpula de calor puede permanecer durante semanas. Foto: Peopleimages / Envato

Las altas temperaturas del verano mantienen a gran parte de Estados Unidos como una olla de presión. El National Weather Service (NWS) ya ha emitido alertas en 19 estados del país por una intensa cúpula de calor.

A través de un mapa de riesgo de calor, la agencia meteorológica señaló que las temperaturas podrían superar los 49 °C (120.2 °F), cifras que se extenderán al menos hasta el fin de semana.

¿Qué es una cúpula de calor?

También conocido como “cúpula térmica”, el sitio web Climate Check explica que, aunque no es un término científico aplicable, se refiere a un fenómeno atmosférico de alta presión que “provoca que el aire caliente se eleve hasta la superficie y permanezca allí”.

En este sentido, la cúpula captura el aire a alta presión y genera un efecto parecido a la tapa de una olla. Asimismo, la cúpula impide que el aire caliente ascienda y evita la formación de nubes, permitiendo que llegue más radiación solar al suelo.

Los expertos advierten que estas condiciones aumentan el riesgo de sequías e incendios forestales, los cuales liberan humos tóxicos que afectan la salud incluso a cientos de kilómetros de distancia.

“Hasta que el sistema de alta presión se disipe, el aire caliente atrapado seguirá exacerbando las altas temperaturas en el suelo”, señala el portal. También indica que las cúpulas de calor pueden permanecer durante días o incluso semanas.

¿Cómo protegerte del calor extremo?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ofrecen varias recomendaciones para protegerte del calor extremo. Si debes salir a las calles, éstas son las más esenciales:

Permanecer en la sombra lo más posible

Tomar descansos cuando pueda

Realizar actividades al aire libre durante las horas más frescas del día o al atardecer si es posible

También es fundamental que conozcas cuáles son los centros de enfriamiento más cercanos a tu ubicación. El National Center for Healthy Housing ofrece una lista de mapas, estado por estado, incluyendo Nueva York, donde hay más de 500 instalaciones equipadas para protegerse de las altas temperaturas.

Las autoridades son enfáticas en evitar la exposición al sol siempre que sea posible, mantenerse hidratado y estar alerta a los síntomas de un golpe de calor.