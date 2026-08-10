Cambio de hora en EE. UU.: consejos para dormir mejor y adaptarte al cambio de hora sin afectar tu salud

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El cambio de hora en EE. UU. suele impactar el sueño. Foto: JulieAlexK / Envato

El cambio de hora en EE. UU. se producirá el 1 de noviembre de 2026, dando paso al horario de invierno o estándar. Aunque parece un proceso simple, hay quienes ven afectada su rutina y calidad de sueño.

Según afirma Sleep Education, el horario estándar “se ajusta mejor a la biología circadiana humana”. Sin embargo, esto se suele alterarse cada mes de marzo, cuando Estados Unidos adelanta los relojes una hora y entra al horario de verano o Daylight Saving Time (DST).

¿Cómo dormir mejor y adaptarte al cambio de hora en EE. UU.?

Duerme al menos siete horas

La Academia Americana de Medicina del Sueño (AASM) ofrece algunos consejos para reducir el impacto del cambio de hora. Por suerte, la mayoría son sencillos y pueden comenzar a aplicarse días antes de que se atrasen los relojes.

La principal recomendación, y la que menos suelen cumplir los adultos y adolescentes, es la de dormir al menos siete u ocho horas todas las noches, antes y después del cambio de horario.

Para mejorar tu rutina de descanso, la AASM dispone de una calculadora online. La herramienta consulta la edad y la hora exacta en la que debes despertar, ofreciendo así la hora más beneficiosa para acostarte.

También indica cuánto debería dormir una persona, dependiendo de su edad:

Bebés: de 12 a 16 horas de sueño

De 1 a 2 años: de 11 y 14 horas

Niños de 3 a 5 años: de 10 a 13 horas

Niños 6 a 12 años: de nueve a 12 horas

Adolescentes de 13 a 18 años: de ocho a 10 horas

Adultos: la mayoría necesitarán siete horas o más

Adelanta tu hora de dormir

Antes de que llegue el 1 de noviembre, hay un método efectivo para ajustar gradualmente tus horarios de sueño y vigilia. Este consiste en adelantar tu hora de acostarte entre 15 y 20 minutos todas las noches, al menos una semana antes de que produczca el cambio de horario.

Cuando llegue la madrugada en la que se atrasan los relojes, tu cuerpo prácticamente no lo sentirá, ya que tu reloj circadiano estará adaptado. Asimismo, asegúrate de dormir bien ese domingo y afrontar la semana con la mayor energía.

Reduce tu exposición a la luz

La AASM recomienda en otoño “minimizar la exposición a la luz” hasta la hora en la que te gustaría despertar. Este ajuste entre la luz y la oscuridad te ayudará a regular el reloj biológico.

¿Se eliminarán los cambios de hora en Estados Unidos?

La Cámara de Representantes aprobó en julio de este año el proyecto H.R. 139, conocido como Sunshine Protection Act, que propone establecer un horario permanente y eliminar la práctica de adelantar o retrasar los relojes dos veces al año.

El proyecto de ley, que cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, todavía debe ser aprobado por el Senado.

Mientras algunos legisladores defienden mantener el horario de verano permanente, varias organizaciones médicas consideran que esa no sería la mejor opción para la salud.

La AASM, la Asociación Médica Americana y la Fundación Nacional del Sueño coinciden en que los cambios de hora deberían desaparecer, pero sostienen que el horario estándar permanente (de invierno) ofrece mayores beneficios para el organismo.

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