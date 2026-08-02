Cambio de hora en EE. UU.: cuándo se deben ajustar nuevamente los relojes

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EE. UU. cambiará otra vez de hora en noviembre. Foto Leonardo.ai.

Si sientes que apenas te acostumbraste al horario de verano, hay una noticia que quizá no te sorprenda, pero sí conviene tener presente. Estados Unidos volverá a cambiar la hora este año y, aunque el Congreso discute poner fin a esta práctica, por ahora el calendario oficial sigue vigente para millones de personas en el país.

¿Cuándo cambia el reloj en 2026?

La respuesta ya está definida. De acuerdo con el calendario publicado por Time and Date, el próximo cambio de hora en Estados Unidos será el domingo 1 de noviembre, cuando los relojes deberán atrasarse una hora.

El ajuste ocurrirá a las 2:00 de la madrugada, momento en el que los relojes volverán a marcar la 1:00 a.m. para dar paso nuevamente al horario estándar.

Este sistema forma parte del Daylight Saving Time (DST), conocido en español como horario de verano, que continúa aplicándose en la mayor parte del país bajo las disposiciones de la Ley de Política Energética de 2005. En marzo los relojes se adelantaron una hora y ahora corresponde hacer el movimiento inverso.

¿Qué estados no cambian la hora en Estados Unidos?

Aunque muchas personas creen que el cambio de hora es obligatorio en todo el país, la realidad es distinta.

La legislación federal permite que algunos estados y territorios no participen en el horario de verano, siempre que permanezcan de forma permanente en el horario estándar.

Actualmente, estos son los principales casos:

Hawái , que mantiene el mismo horario durante todo el año

, que mantiene el mismo horario durante todo el año La mayor parte de Arizona, con excepción de la Nación Navajo, que sí adopta el horario de verano

También permanecen fuera del sistema los territorios estadounidenses:

Puerto Rico

Guam

Islas Vírgenes de Estados Unidos

Samoa Americana

Islas Marianas del Norte

Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos

El Departamento de Transporte (DOT) es la agencia federal responsable de administrar la aplicación del horario de verano en el país.

¿Podría ser el último cambio de hora en EE. UU.?

La posibilidad está sobre la mesa, aunque todavía no existe una decisión definitiva.

La Cámara de Representantes aprobó recientemente el proyecto H.R. 139, conocido como Sunshine Protection Act, que propone establecer el horario de verano permanente y eliminar la necesidad de adelantar o retrasar los relojes dos veces al año.

La iniciativa cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, quien aseguró en Truth Social que trabajará para convertirla en ley y criticó los costos y molestias que, según él, genera el ajuste semestral de los relojes.

Sin embargo, el proyecto todavía debe ser aprobado por el Senado, por lo que el cambio de hora de noviembre sigue completamente vigente.

¿Qué opinan los expertos sobre eliminar el cambio de hora?

Aquí aparece un debate menos político y más científico.

Mientras algunos legisladores defienden mantener el horario de verano permanente, varias organizaciones médicas consideran que esa no sería la mejor opción para la salud.

La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, la Asociación Médica Americana y la Fundación Nacional del Sueño coinciden en que los cambios de hora deberían desaparecer, pero sostienen que el horario estándar permanente ofrece mayores beneficios para el organismo.

La doctora Fariha Abbasi-Feinberg, presidenta de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, explicó que el horario estándar se alinea mejor con los ritmos circadianos y la luz natural, favoreciendo el descanso y el funcionamiento del cuerpo.

Es un contraste interesante. Mientras el debate político suele girar alrededor del ahorro energético, la productividad o las tardes con más luz, la comunidad médica insiste en que el reloj biológico merece un lugar mucho más importante en la conversación.

Por ahora, la discusión continúa en Washington. Lo único seguro es que, si vives en la mayor parte de Estados Unidos, tendrás que ajustar nuevamente los relojes el domingo 1 de noviembre, salvo que el Congreso logre aprobar una reforma antes de que llegue esa fecha.

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