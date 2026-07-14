Sunshine Protection Act: qué es y cómo cambiaría la hora en EE.UU.

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Dejarían de existir los ajustes de reloj cada primavera y otoño. Foto: Cuartoscuro

La Cámara de Representantes de Estados Unidos quedó a un paso de una votación final sobre el fin del cambio de horario, luego de que el Comité de Reglas aprobara este lunes 13 de julio, con seis votos a favor y cuatro en contra, el trámite que habilita el debate en el pleno. La iniciativa se llama Sunshine Protection Act y busca convertir el horario de verano en el estándar permanente en la mayor parte del país.

De aprobarse, dejarían de existir los ajustes de reloj de cada primavera y cada otoño, una práctica que hoy solo evitan Hawái y la mayor parte de Arizona.

El aval de este lunes se suma al que ya había dado, en mayo, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara, que respaldó la medida por 48 votos a favor y uno en contra, según Fox News. El presidente Donald Trump ha presionado abiertamente para que el cambio se apruebe cuanto antes y lo calificó como una victoria política para los republicanos.

¿Qué cambiaría exactamente con el Sunshine Protection Act?

El proyecto, registrado en el Congreso como H.R. 139, elimina una sección de la Ley de Hora Uniforme de 1966, la norma que desde entonces obliga a adelantar el reloj en marzo y atrasarlo en noviembre. Su autor es el representante republicano Vern Buchanan, de Florida, quien ha presentado esta misma iniciativa en cada periodo legislativo desde 2018.

Buchanan afirmó en un comunicado de su oficina que la evidencia muestra que el horario de verano permanente puede mejorar la salud pública, reducir accidentes de tránsito, bajar los índices delictivos y fomentar más actividad al aire libre, de acuerdo con su oficina en el Congreso. El texto llegó al pleno como parte de una ley más amplia sobre modernización de vehículos motorizados.

Lo que plantea el proyecto, tal como quedó redactado hasta ahora, incluye:

Eliminar el cambio de horario dos veces al año en la mayor parte del país.

Fijar el horario de verano como el nuevo estándar permanente, en lugar del horario estándar actual.

Permitir que cada estado decida si adopta el horario de verano de manera permanente o se mantiene en el horario estándar.

Dejar sin cambios la situación de Hawái y la mayor parte de Arizona, que ya operan todo el año en horario estándar.

Tras el respaldo del comité en mayo, Trump manifestó en sus redes su respaldo al cambio, argumentó que el ajuste bianual del reloj representa una pérdida de tiempo y dinero, y afirmó que la medida sería una victoria política para el Partido Republicano. No es la primera vez que el Congreso intenta esta reforma: el Senado aprobó por unanimidad una versión del proyecto en 2022, pero la iniciativa murió en la Cámara de Representantes sin llegar a votarse, según reportó WRAL.

🎥| La Cámara de Representantes se prepara para votar la eliminación de los cambios estacionales de hora.



TRUMP, tras la reciente aprobación en comité: “Vamos con la alternativa mucho más popular: mantener el horario de verano, que les brinda un día más largo y luminoso. ¿Y… pic.twitter.com/U8fqnEJrOj — Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) July 10, 2026

¿Qué estados ya se preparan para el horario de verano permanente?

Cerca de 20 estados ya aprobaron leyes locales para adoptar el horario de verano de forma permanente en cuanto el Congreso autorice el cambio a nivel federal, entre ellos Alabama, Carolina del Sur, Oregón, Maine y Florida, de acuerdo con Fox News. Florida fue el primer estado en dar ese paso, luego de que su legislatura aprobara en 2018 una ley bipartidista para fijar el horario de verano todo el año, según la oficina del congresista Buchanan.

En el Senado, la versión gemela del proyecto, identificada como S. 29, fue presentada por el senador republicano Rick Scott, también de Florida, y ya reúne 18 copatrocinadores de ambos partidos. La versión de la Cámara, por su parte, acumula 32 copatrocinadores bipartidistas y ninguna de las dos cámaras ha fijado todavía una fecha para su votación final.

¿Por qué hay congresistas y expertos en contra de la medida?

Varias organizaciones médicas se oponen a que el horario de verano se vuelva permanente y argumentan que el horario estándar, con más luz solar en la mañana, se alinea mejor con el reloj biológico del cuerpo, según recogió Fox News.

La representante demócrata Mary Gay Scanlon, de Pensilvania, intentó modificar el proyecto con el texto de su propia iniciativa, la Sunshine for Our Kids Act, para dejar fijo el horario estándar en lugar del de verano, pero la propuesta fue rechazada, según Fox News.

Scanlon argumentó que el horario de verano permanente representaría riesgos de salud y seguridad, sobre todo para los niños, que pasarían más tiempo en la oscuridad durante las mañanas, y recordó que en 1974 el país ya había probado el horario de verano todo el año en plena crisis energética, un experimento que el Congreso abandonó tras un fuerte rechazo público.

Ese no fue el único intento previo: durante la Segunda Guerra Mundial, EE. UU. también había adoptado el horario de verano de forma permanente como medida de ahorro de energía, y tampoco se mantuvo en el tiempo, de acuerdo con WRAL. Ese mismo medio detalla que la marcha atrás de 1974 llegó hacia octubre de ese año, después de que aumentaran los atropellos de menores en las mañanas oscuras y varias escuelas retrasaran el inicio de clases.

El siguiente paso es la votación final en el pleno de la Cámara de Representantes, que quedó programada dentro de la semana del 13 de julio. Si el texto se aprueba ahí, pasará al Senado, donde deberá competir por tiempo legislativo con otras prioridades del Congreso antes de convertirse en ley. Por ahora, ninguna de las dos cámaras ha anunciado una fecha para resolver el tema de manera definitiva.

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