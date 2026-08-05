¿Qué significa para tu familia el nuevo cambio en las reglas del subsidio de cuidado infantil?

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En EE. UU. hay varias opciones de subsidio infantil. Foto: Peopleimages / Envato

Millones de familias que reciben subsidios de cuidado infantil en Estados Unidos podrían enfrentarse a un nuevo desafío financiero, pese a gozar del beneficio.

La razón: según Federal Register, el 13 de julio entró en vigor una nueva regulación del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), llamada “Restoring Flexibility” que modifica la forma en que cada estado administra los copagos del programa federal Child Care and Development Fund (CCDF).

Esencialmente, la medida elimina la obligación de que los estados mantengan un límite máximo del 7% de los ingresos familiares. En su lugar, cada estado recupera la facultad de definir cuánto deberán aportar las familias beneficiarias.

Si no estás familiarizado con el término “copago familiar”, aquí va un ejemplo: si el cuidado de un niño cuesta mil 200 dólares al mes y el programa federal de subsidios te aporta mil 116 dólares, el “copago familiar” es la cantidad restante que la familia debe desembolsar. En este caso 84 dólares, lo que a su vez representa el límite máximo (un 7%).

Precisamente, ese porcentaje ahora podría ser mayor. Para muchas familias latinas representaría un impacto importante, dependiendo de las decisiones que adopte cada estado.

¿Qué significa para tu familia este cambio?

La principal consecuencia es que el costo del copago familiar para el cuidado infantil podría variar dependiendo del estado donde vivas.

Cabe aclarar que la nueva regulación no elimina el subsidio ni significa que todas las familias comenzarán a pagar más de inmediato. De momento, lo que cambia es que cada estado tendrá libertad para decidir cómo calcular la contribución económica de los beneficiarios.

En algunos estados podría mantenerse el límite del 7%, mientras que otros podrían fijarse aportes superiores, especialmente si consideran que cumplen con los criterios establecidos por la legislación federal.

Antes de que existiera la Norma Final del CCDF de 2024, la que redujo los costos de copago familiar a un máximo de 7%, algunos estados exigían que las familias destinaran hasta el 27% de sus ingresos al cuidado infantil, según datos citados por la oficina del congresista Bobby Scott.

El pasado 24 de junio, junto a otros representantes, Scott presentó una legislación para revocar la nueva norma. También señaló que “haría que el cuidado infantil fuera más caro y menos accesible”.

La Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC) considera que eliminar el límite federal podría incrementar el costo del cuidado infantil para muchas familias, y afectar la estabilidad financiera de los programas.

Además, advierte que algunos proveedores podrían dejar de participar en el sistema de subsidios si las nuevas condiciones reducen la sostenibilidad económica.

¿Qué puedes hacer ahora?

De momento, esperar. El aspecto más importante es recordar que la nueva regulación no obliga a los estados a aumentar los pagos, sino que les permite decidir si mantienen o modifican el límite que existía anteriormente.

Si actualmente recibes el subsidio para el cuidado infantil, podrías comunicarte con la agencia estatal encargada del programa CCDF para conocer si habrá cambios en su estado y verificar si el monto del copago familiar será modificado en los próximos meses.

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