Nueva York lidera el ranking de las ciudades más románticas de EE. UU.

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New York, una de las ciudades más románticas de EE. UU.. / Foto generada con Gemini

Nueva York fue elegida la ciudad más romántica de Estados Unidos después de liderar un ranking basado en búsquedas de Google sobre citas, restaurantes románticos, propuestas de matrimonio y experiencias para parejas.

El resultado revela una razón que va más allá de las películas que han convertido a la ciudad en escenario de historias de amor.

De acuerdo con el sitio especializado Secret NYC, que difundió los resultados de un estudio de Agilis, la investigación analizó 28 términos relacionados con el romance entre las 30 ciudades más grandes del país y ajustó los resultados según la población de cada lugar

En este caso, Nueva York superó las 212 búsquedas relacionadas con el amor por cada 100 mil habitantes, la cifra más alta del análisis, por encima de otras grandes ciudades estadounidenses.

¿Qué hizo que Nueva York superara a otras ciudades de EE. UU. en el ranking romántico?

El estudio no se basó en la cantidad de atracciones románticas que tiene cada ciudad, sino en la forma en que sus habitantes buscan experiencias relacionadas con el amor.

Los investigadores revisaron términos de búsqueda vinculados con:

Escapadas románticas

Ideas para una noche de cita

Restaurantes románticos

Lugares para pedir matrimonio

Actividades para parejas

Hoteles románticos

Celebraciones de aniversario

Experiencias románticas

Después, los resultados fueron comparados según la cantidad de habitantes para determinar qué ciudades mostraban mayor interés proporcional por este tipo de planes.

Según Jehan Rajendra, fundador de Agilis, Nueva York destacó especialmente por las búsquedas relacionadas con restaurantes para parejas, propuestas de matrimonio, actividades románticas y celebraciones especiales.

¿Cuáles son las ciudades más románticas de Estados Unidos?

Nueva York

Nueva York encabezó el ranking con 212 búsquedas relacionadas con el romance por cada 100 mil habitantes. De acuerdo con el estudio de Agilis, citado por Forbes, la ciudad destacó por el interés de sus residentes en restaurantes románticos, lugares para pedir matrimonio, hoteles para parejas, actividades románticas y celebraciones de aniversario.

Nashville

Nashville ocupó el segundo lugar con 201,5 búsquedas por cada 100 mil habitantes. Según el estudio, muchas personas buscan con frecuencia esta ciudad para escapadas románticas.

Austin

Austin se ubicó en la tercera posición con 200,1 búsquedas por cada 100 mil habitantes. El informe señala que las consultas están vinculadas con fines de semana románticos.

Chicago

Chicago obtuvo el cuarto lugar con 188 búsquedas por cada 100 mil habitantes. De acuerdo con Agilis, las búsquedas relacionadas con lugares para bodas.

Jacksonville

Jacksonville cerró el top cinco con 187,9 búsquedas por cada 100 mil habitantes. El estudio identificó un interés destacado por cruceros al atardecer y actividades para parejas al aire libre.

A new report from Agilis proves that there are plenty of romantic destinations in the U.S. These are the top five destinations for romance-inclined travelers looking for a domestic holiday, per the Agilis data: https://t.co/e2riEUNiY6

Photo: Getty Images pic.twitter.com/Rq3iDVNvHN — Forbes (@Forbes) August 2, 2026

¿Cuáles son los lugares más románticos de Nueva York?

Aunque el estudio midió búsquedas en internet, la ciudad cuenta con espacios que durante décadas han sido considerados escenarios ideales para parejas.

Central Park: un clásico para parejas en Manhattan

Central Park es uno de los lugares más conocidos para una cita romántica en Nueva York.

Sus senderos, lagos y áreas verdes permiten desde caminatas tranquilas hasta paseos en bote con vistas de Manhattan.

Uno de los puntos más populares es el Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir, además de la zona cercana a The Mall, conocida por sus árboles alineados y paisajes.

Cómo llegar:

Metro: líneas A, B, C, D y 1 con estaciones cercanas al parque

Entradas recomendadas: Columbus Circle (59th Street) y zona de 72nd Street

Puente de Brooklyn: vistas del skyline al atardecer

Puente de Brooklyn es uno de los lugares más fotografiados por parejas debido a sus vistas del horizonte de Manhattan.

Caminar por el puente al final de la tarde es una de las actividades más populares para quienes buscan una experiencia romántica y gratuita en la ciudad.

Cómo llegar:

Desde Manhattan: líneas 4, 5 y 6 hasta Brooklyn Bridge–City Hall

Desde Brooklyn: líneas A y C hasta High Street–Brooklyn Bridge

West Village: restaurantes y calles con historia

West Village es conocido por sus calles con edificios históricos, cafés y restaurantes con ambientes más tranquilos.

El barrio también ganó fama internacional por aparecer en producciones como Sexo en Nueva York y por representar una versión más íntima de Manhattan.

Cómo llegar:

Metro: líneas A, C, E y L

Estación recomendada: Christopher Street–Sheridan Square

Top of the Rock: una vista diferente de Manhattan

Top of the Rock Observation Deck ofrece una de las panorámicas más conocidas de Nueva York.

Desde este mirador, las parejas pueden observar lugares emblemáticos como el Empire State Building y Central Park.

Cómo llegar:

Metro: líneas B, D, F y M hasta 47–50 Streets–Rockefeller Center.

¿Por qué Nueva York aparece tantas veces en películas románticas?

Al informar sobre el estudio, New York Post vinculó el resultado con la larga tradición de películas y series que han presentado a Nueva York como una ciudad para enamorarse.

Películas como Cuando Harry conoció a Sally y Tienes un e-mail mostraron sus calles como escenarios de encuentros, relaciones y momentos importantes.

Series como Sexo en Nueva York también reforzaron la imagen de Manhattan como un lugar donde las historias personales ocurren entre restaurantes, parques y barrios con identidad propia.

¿Qué otros planes románticos pueden hacer las parejas en Nueva York?

Además de sus lugares más conocidos, Nueva York ofrece actividades para parejas durante todo el año.

Algunas opciones incluyen:

Cenas con vistas al skyline

Paseos por el río Hudson

Espectáculos de Broadway

Visitas a museos

Recorridos nocturnos por barrios históricos

Terrazas con vistas de Manhattan

Con una combinación de escenarios icónicos, actividades para parejas y el mayor interés proporcional por experiencias románticas en internet, Nueva York consiguió un reconocimiento que confirma una imagen que Hollywood ha construido durante décadas: sigue siendo una de las ciudades favoritas para enamorarse.

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