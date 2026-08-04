Nueva York aprobará un sistema de monitoreo para adultos mayores ante crisis climáticas

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Adulto mayor en Nueva York. Foto: Envato.

La ciudad de Nueva York cambiará la manera de proteger a sus residentes más vulnerables durante fenómenos meteorológicos extremos. Tras una serie de muertes ocurridas durante la ola de frío de 2026, el Concejo Municipal dio luz verde a una propuesta que crea un sistema permanente para supervisar a adultos mayores en riesgo durante crisis climáticas.

¿Por qué NYC avanza en un sistema para supervisar a adultos mayores en riesgo durante crisis climáticas?

Las emergencias climáticas suelen dejar imágenes de calles cubiertas de nieve o personas refugiándose del calor. Sin embargo, muchas tragedias ocurren lejos de las cámaras: dentro de los hogares.

Ese fue el punto de partida de la Introducción 812-A, impulsada por la concejal del Distrito 8, Elsie Encarnación, nacida y criada en el East Harlem o también llamado El Barrio. La iniciativa surgió después de que al menos 19 personas murieran por hipotermia durante el intenso frío registrado a principios de 2026. Entre ellas figuraban una mujer de 90 años con demencia, que no logró regresar a su vivienda, y un hombre de 67 años encontrado sin vida en Manhattan.

En el memorando que acompaña la propuesta, Encarnación sostiene que el aumento de los fenómenos extremos, asociado al cambio climático, obliga a la ciudad a dejar de actuar únicamente cuando la emergencia ya ocurrió y adoptar una estrategia preventiva para proteger a los adultos mayores.

¿Cómo funcionará el sistema de supervisión para adultos mayores en Nueva York?

La medida ordena al Departamento para el Envejecimiento de la Ciudad de Nueva York (DFTA) diseñar un protocolo permanente de “wellness checks” o verificaciones de bienestar.

Estas revisiones podrán realizarse mediante llamadas telefónicas o visitas presenciales, dependiendo del nivel de riesgo identificado.

El objetivo es detectar situaciones que, aunque parezcan pequeñas, pueden convertirse en una emergencia. Por ejemplo:

Apartamentos sin aire acondicionado durante una ola de calor

durante una ola de calor Viviendas con problemas de calefacción en invierno

en invierno Personas con movilidad reducida o enfermedades crónicas

o enfermedades crónicas Adultos mayores que viven solos o sin una red cercana de apoyo

El protocolo incluirá preguntas para conocer el estado físico y emocional del residente. También permitirá verificar la temperatura del hogar, el funcionamiento de equipos de calefacción o refrigeración y cualquier otra condición que represente un peligro.

Ese cambio refleja una idea sencilla pero poderosa: muchas veces el riesgo no está en salir a la calle, sino en quedarse aislado dentro de casa.

¿Quiénes recibirán estas verificaciones durante las crisis climáticas?

La propuesta define como adulto mayor a toda persona de 60 años o más, pero eso no significa que todos recibirán automáticamente una llamada o una visita.

El DFTA deberá identificar a quienes presenten mayor vulnerabilidad, entre ellos:

Personas con escaso apoyo familiar o comunitario

Adultos mayores con dificultades para mantenerse seguros durante eventos extremos

Residentes cuyas condiciones de salud o circunstancias personales requieran asistencia adicional

Un aspecto especialmente relevante para las comunidades hispanas e inmigrantes es que, cuando sea posible, las comunicaciones deberán realizarse en el idioma preferido del adulto mayor, una medida que podría reducir barreras para acceder a ayuda durante una emergencia.

¿Cuándo se activará el protocolo por calor o frío extremo en NYC?

La legislación establece criterios muy específicos.

Las verificaciones podrán activarse durante:

Alertas de frío extremo , cuando se pronostiquen 32 grados Fahrenheit (0 °C) o menos entre las 4:00 p.m. y las 8:00 a.m.

, cuando se pronostiquen entre las 4:00 p.m. y las 8:00 a.m. Advertencias por calor extremo, con temperaturas de 100 °F en un día , 95 °F durante dos días consecutivos o 105 °F en cualquier momento

, o Cualquier otra emergencia por calor declarada conforme a las normas de la ciudad

El Departamento de Salud e Higiene Mental de Nueva York (DOHMH) recuerda que el calor extremo provoca cientos de muertes cada año, muchas de ellas porque agrava enfermedades cardiovasculares o respiratorias. Los adultos mayores aparecen de forma constante entre los grupos más expuestos.

Si el alcalde firma la iniciativa, la ley entrará en vigor de inmediato. El DFTA tendrá hasta el 1 de febrero de 2027 para desarrollar e implementar el protocolo completo y deberá entregar un informe al Concejo antes del 1 de marzo de 2027, detallando cómo funcionará el sistema y en qué casos una llamada deberá convertirse en una visita presencial. Es un cambio que busca llegar antes que la tragedia, cuando todavía hay tiempo para evitarla.

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