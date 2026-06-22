Cuidado infantil en Estados Unidos: programas que reducen drásticamente el costo de la guardería 

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Cómo aplicar para programas de cuidado infantil en Estados Unidos. Foto: Envato

Los costos de la guardería se han convertido en una situación difícil de sobrellevar para la mayoría de las familias en Estados Unidos (EE. UU.) Estas familias trabajan para mantener a su hogar, pero una parte enorme de ese sueldo termina desapareciendo en el cuidado de sus hijos. La cuenta mensual se enfrenta a veces con la renta. Ese gasto supera incluso a la renta en algunos estados.

Lo que muchos desconocen es que existen programas públicos diseñados precisamente para evitar que las familias tengan que elegir entre conservar un empleo y cuidar a sus hijos. Y en ciertos casos, esos subsidios pueden cubrir gran parte del costo del cuidado infantil.

La ayuda existe. El reto suele ser encontrarla, entenderla y completar el proceso de solicitud.

¿Qué subsidios para cuidado infantil existen en Estados Unidos?

El principal apoyo proviene de los programas estatales financiados por el gobierno federal, conocidos como subsidios de cuidado infantil, vouchers o certificados de childcare.

Según ChildCare.gov, estos programas entregan ayuda económica a familias de ingresos bajos o moderados para que puedan pagar guarderías autorizadas mientras trabajan, buscan empleo o estudian.

Dependiendo del estado, el subsidio puede cubrir una parte importante del costo total. En algunos casos, las familias pagan únicamente un pequeño copago mensual mientras el gobierno absorbe el resto de la factura.

La diferencia puede ser enorme para un hogar que vive ajustado.

¿Quién califica para recibir ayuda para pagar guardería?

Aunque cada estado establece sus propias reglas, existen requisitos que se repiten en gran parte del país.

Generalmente la familia debe:

Estar trabajando o buscando empleo

Participar en un programa educativo o de capacitación laboral

Tener ingresos por debajo de ciertos límites estatales

Tener hijos menores de 13 años, o mayores si presentan alguna discapacidad

Utilizar un proveedor de cuidado infantil autorizado por el estado

ChildCare.gov señala que los límites de ingresos cambian según la región. Por eso una familia que no califica en un estado podría ser elegible en otro.

¿Por qué el cuidado infantil es tan caro en Estados Unidos?

Esta es una de las preguntas que más frustración genera entre los padres.

El Center for American Progress explica que el sistema estadounidense de cuidado infantil funciona bajo una lógica económica profundamente desequilibrada. Las familias pagan cantidades muy elevadas, pero los centros de cuidado operan con márgenes mínimos y los educadores infantiles suelen recibir salarios sorprendentemente bajos.

La razón es sencilla y compleja al mismo tiempo.

Cuidar niños pequeños requiere personal especializado, grupos reducidos y supervisión constante. Entre el 60% y el 80% de los gastos de una guardería se destinan a salarios del personal. El resto cubre renta, seguros, alimentos, materiales educativos y mantenimiento.

El resultado es un sistema donde todos sienten presión financiera al mismo tiempo: padres, proveedores y trabajadores.

¿Qué otros programas gratuitos de childcare pueden ayudar a las familias?

No toda la ayuda llega mediante subsidios directos.

Existen otros programas que pueden reducir significativamente los gastos familiares. Estos son:

1.- Head Start y Early Head Start

Estos programas federales atienden a niños desde el nacimiento hasta los 5 años y ofrecen educación temprana, alimentación, apoyo familiar y servicios de salud sin costo para familias elegibles de bajos ingresos.

2.- Prekínder financiado por el Estado

Muchos estados ofrecen programas gratuitos o de bajo costo para niños de entre 3 y 5 años. Algunos funcionan medio tiempo y otros cubren jornadas completas.

3.- Apoyos para familias militares

Las familias vinculadas a las Fuerzas Armadas tienen acceso a programas especiales de asistencia para cuidado infantil, tanto dentro como fuera de las bases militares.

¿Qué créditos fiscales ayudan a reducir el costo del cuidado infantil?

La ayuda no siempre llega antes de pagar la guardería. A veces aparece durante la temporada de impuestos.

Entre los beneficios más importantes destacan:

Crédito Tributario por Hijos (Child Tax Credit) , que permite reclamar hasta 2 mil dólares por hijo calificado.

, que permite reclamar hasta 2 mil dólares por hijo calificado. Crédito por Cuidado de Hijos y Dependientes , que ayuda a recuperar parte de los gastos relacionados con guarderías y cuidado infantil.

, que ayuda a recuperar parte de los gastos relacionados con guarderías y cuidado infantil. Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) para trabajadores de ingresos bajos y moderados.

Además, algunos empleadores ofrecen cuentas especiales conocidas como Dependent Care FSA, que permiten usar dinero libre de impuestos para pagar servicios de cuidado infantil.

¿Cómo solicitar subsidios para cuidado infantil si trabajas?

La ruta más directa comienza en ChildCare.gov.

La plataforma permite localizar la agencia estatal responsable de administrar los subsidios en cada región. Desde ahí se puede conocer la lista de documentos, límites de ingresos y formularios específicos.

Normalmente se solicita:

Identificación oficial

Comprobantes de ingresos

Evidencia de empleo o estudios

Información de los hijos

Datos del proveedor de cuidado infantil

La realidad es que la crisis del cuidado infantil ya no es un problema aislado de algunas familias. Según el Center for American Progress (CAP), más de dos tercios de los niños estadounidenses tienen a sus madres y padres trabajando, y millones dependen de una red de cuidado accesible para mantener la estabilidad económica del hogar.

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