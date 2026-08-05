“Superbacteria” se expande en EE. UU.: estos son los 23 estados donde ya fue confirmado

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) confirmaron que el hongo Candida auris, considerado uno de los patógenos resistentes a medicamentos más preocupantes, continúa expandiéndose en Estados Unidos.

Hasta mediados de julio, la agencia registró más de 3 mil casos clínicos distribuidos en 23 estados, con Texas, Michigan e Illinois entre los territorios más afectados.

Aunque las autoridades sanitarias insisten en que el riesgo para la población general continúa siendo bajo, el CDC, especialistas consultados por Healthline y hospitales de distintos estados advierten que el llamado “Superbacteria” representa una amenaza creciente para pacientes hospitalizados, personas con enfermedades crónicas y residentes de centros de cuidados prolongados.

¿Qué es Candida auris y por qué preocupa a las autoridades?

Candida auris es una levadura que puede provocar infecciones graves cuando entra al torrente sanguíneo u otras partes del cuerpo. Fue identificada por primera vez en Japón en 2009 y el primer caso en Estados Unidos se detectó en 2016, según los CDC.

Lo que más preocupa a las autoridades sanitarias es que algunas cepas han desarrollado resistencia a varios medicamentos antifúngicos utilizados habitualmente para tratar este tipo de infecciones. En algunos casos, incluso se han detectado cepas resistentes a todas las opciones terapéuticas disponibles.

De acuerdo con Healthline, esta capacidad de resistencia convierte a Candida auris en uno de los microorganismos más difíciles de controlar dentro de hospitales y centros de atención médica.

¿En qué estados fue confirmado el “Superbacteria” ?

Los datos más recientes del CDC muestran que el hongo ya fue identificado en 23 estados durante el año 2026.

Los tres estados con más casos clínicos confirmados hasta julio de 2026 son:

Texas: 706 casos

Michigan: 503 casos

Illinois: 366 casos

Según el análisis publicado por Healthline, estos estados concentran buena parte de las infecciones reportadas este año, aunque el microorganismo continúa expandiéndose hacia otras regiones como:

Pennsylvania (49), Indiana (203), Ohio (217), Wisconsin (3), Iowa (31), Kansas (10), Georgia (34), Maryland (180), North Carolina (36), Virginia (116), Kentucky (48), Mississippi (66), Tennessee (42), Louisiana (16), Arizona (151), Colorado (13), Nevada (166), Utah (5), New Jersey (165) y North Dakota (4), de acuerdo con los CDC en un reporte publicado por Fox News.

¿Quiénes corren mayor riesgo?

Los especialistas coinciden en que la mayoría de las personas sanas tiene un riesgo muy bajo de desarrollar una infección grave por Candida auris.

Sin embargo, el panorama cambia para quienes permanecen hospitalizados o presentan enfermedades que debilitan el sistema inmunológico.

De acuerdo con los CDC, los grupos con mayor riesgo incluyen:

Personas mayores de 45 años

Pacientes hospitalizados durante largos períodos

Residentes de hogares de ancianos

Personas con catéteres, vías intravenosas o respiradores

Pacientes con diabetes

Personas con leucemia o linfoma

Pacientes con sistemas inmunológicos debilitados

El organismo también señala que la mayoría de los casos clínicos ocurre en hospitales y centros especializados de atención médica.

¿Por qué lo llaman un “Superbacteria”?

El término “Superbacteria” hace referencia a su resistencia frente a los medicamentos utilizados para combatir infecciones por hongos.

La doctora Susan Huang, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en Irvine, explicó a Healthline que Estados Unidos pasó de detectar aproximadamente 6 mil cultivos positivos de Candida auris en 2022 a cerca de 12 mil en 2024.

“La rápida aparición alrededor del mundo y la velocidad con la que se ha propagado en Estados Unidos son alarmantes”, afirmó Huang.

¿Cuáles son los síntomas del “Superbacteria”?

Los síntomas pueden variar dependiendo del tipo de infección.

Los más frecuentes son fiebre y escalofríos. Sin embargo, los CDC advierten que estos signos también aparecen en muchas otras enfermedades, por lo que el diagnóstico requiere pruebas de laboratorio.

En personas con sistemas inmunológicos debilitados, el hongo puede ingresar al torrente sanguíneo y provocar infecciones potencialmente mortales.

¿Cómo se transmite el “Superbacteria”?

A diferencia de otros hongos ambientales, Candida auris se propaga principalmente dentro de hospitales y centros de atención médica.

Puede transmitirse mediante:

Contacto con superficies contaminadas

Equipos médicos reutilizables

Contacto entre pacientes

Manos del personal sanitario si no siguen una correcta higiene

Los CDC indican que el microorganismo puede sobrevivir durante semanas sobre distintas superficies, lo que facilita su propagación si no se aplican protocolos estrictos de desinfección.

¿La población general debe preocuparse por el “Superbacteria”?

Los especialistas coinciden en que no existe motivo para generar alarma entre las personas que no permanecen en hospitales.

“No es un problema para la población general”, afirmó William Schaffner, doctor en medicina y experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee.

Huang añadió que el riesgo de transmisión fuera de centros médicos “es muy bajo”, aunque recomendó mantener una correcta higiene de manos, especialmente al visitar hospitales o cuidar a personas con dispositivos médicos.

¿Cuántos casos de Candida auris se han registrado en Estados Unidos entre 2022 y 2024?

Entre 2022 y 2024, los CDC recibieron reportes de 13 mil 507 casos clínicos de la “Superbacteria”Candida auris. La cifra pasó de 2 mil 882 diagnósticos en 2022 a 4 mil 428 en 2023 y alcanzó 6 mil 197 casos en 2024.

El número de casos aumentó cada año, con 1 mil 546 diagnósticos adicionales entre 2022 y 2023 y otros 1 mil 769 entre 2023 y 2024. Aunque el ritmo de crecimiento disminuyó durante ese periodo, los CDC señalaron que la transmisión del hongo continúa en instalaciones sanitarias del país.

Los hospitales de cuidados intensivos concentraron 76.6% de los casos clínicos identificados, mientras que los hospitales de cuidados intensivos de larga duración reunieron 17.8% de los registros. Estos centros atienden a pacientes con mayor riesgo de desarrollar infecciones graves.

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