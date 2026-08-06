Chipotle retira jalapeños por brote de salmonela: 345 enfermos en 27 estados de EE. UU.

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Chipotle tiene su sede principal en California. Foto: Spencer Platt / AFP

Chipotle Mexican Grill anunció el martes la decisión de retirar los jalapeños de varios de sus restaurantes, luego de identificar que podrían estar relacionados con un brote de salmonela que investiga la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

A través de un comunicado en su sitio web, la cadena de comida rápida informó: “Los jalapeños ya no se encuentran en los restaurantes Chipotle y, dadas estas medidas, los CDC y la FDA han declarado que no consideran que exista un riesgo actual”.

La empresa también aseguró que estaban cooperando con las autoridades de salud pública de Estados Unidos. Según reseña The Guardian, las acciones de Chipotle cayeron un 7% en la sesión bursátil del martes por la tarde.

Chipotle, especializada en cocina tex-mex, tiene su sede principal en Newport Beach, California, pero cuenta con más de 2 mil establecimientos distribuidos en seis países: EE. UU., Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania y, muy recientemente en México, con su primer restaurante en Monterrey abierto el 16 de julio, según informó la empresa. Anticipan también su expansión en Nuevo León y Ciudad de México para 2027.

Para el año 2000, McDonald’s se hizo con el control de la empresa para desarrollar un plan de expansión gastronómica. No obstante, la cadena de hamburguesas se apartó de Chipotle 2006, que pasó a ser una empresa independiente.

FDA reporta 345 infecciones por salmonela en 27 estados

El retiro voluntario de Chipotle ocurre después de que la FDA y los CDC iniciaran la investigación de un brote de salmonela Javiana en 27 estados. Está vinculada a chiles jalapeños de Sinaloa, México, distribuidos por Coast Citrus Distributors a restaurantes y compañías de servicio alimentario.

A través de un comunicado oficial, la FDA notificó que, según la información epidemiológica de los CDC, “se han reportado un total de 345 personas infectadas con la cepa de Salmonella causante del brote en 27 estados”.

La agencia precisó que la situación ha provocado 36 hospitalizaciones, pero de momento no hay fallecidos.

“Los síntomas comenzaron entre el 19 de junio de 2026 y el 20 de julio de 2026. De las 191 personas entrevistadas, 177 (93%) informaron haber comido en un restaurante de comida mexicana antes de enfermarse, incluyendo Chipotle Mexican Grill y QDOBA”, se lee en el informe.

Las autoridades sanitarias recomiendan a los consumidores buscar atención médica, si han comido jalapeños recientemente en un restaurante de comida mexicana.

EE. UU. batalla con otro brote de ciclosporiasis

En las últimas semanas, el país atraviesa también por un brote de ciclosporiasis que está presente en estados como Illinois, Michigan y Ohio.

Con base en un reporte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, dos personas murieron debido a la infección intestinal, conocida por provocar “diarrea explosiva”. Ambas víctimas presentaban afecciones de salud preexistentes que pudieron agravarse por la infección y la deshidratación.

El brote de Cyclospora, un parásito intestinal, está vinculado a lechuga iceberg de Taylor Farms de México servida en Taco Bell. Los CDC contabilizan más de 6,300 casos confirmados en 15 estados como parte de este brote multiestatal, aunque los departamentos de salud estatales reportan cifras mucho mayores al sumar todos los casos de cyclosporiasis del verano.

Taylor Farms retiró el 17 de julio toda la lechuga iceberg proveniente de una granja del centro de México, y Taco Bell la sacó de sus restaurantes; Walmart y Sysco también retiraron producto relacionado.

El vínculo con la lechuga proviene del rastreo del FDA y de las entrevistas a pacientes, cerca del 90% de los entrevistados reportó haber comido lechuga iceberg, pero hasta ahora ninguna muestra de producto ha dado positivo al parásito. Por eso las autoridades siguen cautelosas.

El MDHHS informó que la investigación epidemiológica apunta, hasta el momento, a que la lechuga o las verduras de hoja verde podrían estar relacionadas con las infecciones, aunque aclaró que no se pueden descartar otros alimentos. De allí la importancia de saber qué alimentos comer y cuáles evitar durante el brote.

La ciclosporiasis es causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. Según los CDC, el contagio ocurre principalmente al consumir alimentos o agua contaminados, especialmente frutas y verduras frescas que no fueron lavadas o desinfectadas adecuadamente.

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