Una muerte en Nueva York obliga a Amazon y Target a retirar de la venta este producto antes del 18 de agosto

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Las tiendas tienen hasta el 18 de agosto para cumplir la regla. Foto: Cuartoscuro

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ordenó el 5 de agosto a 42 minoristas en línea —entre ellos Amazon, Target, Walmart y Best Buy— dejar de vender motos y patinetas eléctricas que superan los límites legales de velocidad y peso en la ciudad.

Las tiendas tienen hasta el 18 de agosto para cumplir o enfrentarán multas de hasta 2,000 dólares por cada venta que sigan realizando después de esa fecha, según dijo el propio Mamdani en conferencia de prensa.

La orden llegó una semana después de que un joven de 17 años muriera al chocar con una camioneta en pleno centro de Manhattan, montado en un vehículo que ninguna tienda debería haberle vendido en primer lugar.

¿Qué hace ilegal a estos vehículos?

El estado de Nueva York permite circular en bicicletas y patinetas eléctricas desde 2020, pero no cualquier modelo califica como legal. De acuerdo con el comunicado oficial de la oficina del alcalde, un vehículo de dos ruedas no puede operarse ni venderse en la ciudad si cumple con alguna de estas condiciones:

Una bicicleta eléctrica con motor de más de 750 watts o capaz de superar las 25 millas por hora.

Una patineta eléctrica de pie que pese más de 100 libras o supere las 20 millas por hora.

Un ciclomotor con asiento que no tenga y exhiba un número de identificación vehicular (VIN) válido.

Entre 2017 y 2025, el 54% de las muertes de ciclistas en bicicletas eléctricas involucró vehículos ilegales que superaban las 25 millas por hora, y el 52% de las muertes en patinetas de pie involucró modelos que superaban las 20 millas por hora, de acuerdo con datos que compartió la ciudad.

Today, I stood with @NYCMayor to discuss our all-of-government approach to stop the illegal sales of e-bikes, e-motos, and e-scooters.



No New Yorker should fear for their life when crossing the street.



Together, we can end this crisis for good. pic.twitter.com/AsfpQz1s5R — NY AG James (@NewYorkStateAG) August 5, 2026

¿Qué pasó con el joven que murió en Manhattan?

Gabriel Nacato, de 17 años y vecino de Brooklyn, murió la mañana del 29 de julio cerca del Ayuntamiento, cuando se incorporó al tráfico, sin casco, bajando del puente de Brooklyn y chocó con una camioneta Chevrolet Tahoe conducida por una mujer de 40 años, según reportó Gothamist.

Su vehículo era una moto eléctrica de la marca Deepower, sin placa, con un motor de 1,500 watts —el doble del límite legal— capaz de alcanzar 30 millas por hora, y se la había comprado su tío por internet. El sitio de esa misma marca incluía instrucciones para desbloquear el limitador de velocidad hasta 50 millas por hora, hasta que el medio especializado Streetsblog expuso esa práctica.

¿A quién más afecta esta medida?

Aunque la orden se dirige a las tiendas, no a los usuarios, el problema toca de cerca a un sector específico, los repartidores que dependen de estos vehículos para trabajar. La confusión sobre qué es legal y qué no recae hoy sobre trabajadores para quienes estas máquinas suelen ser la opción más accesible y económica para moverse entre entregas, según señaló Ligia Guallpa, directora ejecutiva de Worker’s Justice Project, en el mismo comunicado de la alcaldía.

La medida no incluye, por ahora, ningún plan de registro obligatorio para bicicletas eléctricas o sus conductores. Mamdani dijo en la conferencia de prensa que no apoya ese tipo de propuestas, pese a que la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, impulsa una revisión legislativa con al menos 17 proyectos relacionados con el tema.

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