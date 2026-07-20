Qué alimentos comer y cuáles evitar durante el brote de Cyclospora

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Brote de Cyclospora en Estados Unidos. Foto creada Leonardo.ai.

Si últimamente has pensado dos veces antes de preparar una ensalada, no eres el único. El brote de Cyclospora en Estados Unidos ha encendido las alertas sanitarias y ha sembrado una duda muy concreta entre millones de consumidores: ¿qué alimentos puedes seguir comiendo con tranquilidad y cuáles conviene evitar por ahora? La buena noticia es que no hace falta vaciar el refrigerador. La clave está en saber elegir y preparar los alimentos de forma adecuada.

Mientras la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) continúan investigando el origen del brote, la empresa Taylor Fresh Foods informó que la FDA rectificó un resultado preliminar relacionado con el brote.

Según la compañía, la agencia les comunicó inicialmente que una muestra de lechuga iceberg procedente del centro de México había dado positivo a Cyclospora. Sin embargo, un día después la FDA les notificó que se trató de un falso positivo y ofreció disculpas por el error.

Y los especialistas coinciden en que el riesgo no está en todas las frutas y verduras, sino en determinados productos frescos que podrían haberse contaminado antes de llegar a tu mesa.

¿Qué alimentos son seguros durante el brote de Cyclospora?

La recomendación más sólida de la FDA es sencilla: prioriza los alimentos completamente cocinados. El parásito Cyclospora cayetanensis no sobrevive cuando los alimentos alcanzan una temperatura interna de 70 °C (158 °F).

Eso convierte en opciones más seguras a:

Verduras cocidas , rostizadas o al vapor

, rostizadas o al vapor Sopas y guisos con vegetales

con vegetales Frutas y verduras congeladas o enlatadas , que hasta ahora no se han relacionado con brotes

, que hasta ahora no se han relacionado con brotes Frutas que puedes pelar tú mismo, como plátanos, naranjas, mandarinas, mangos o aguacates

La FDA también recuerda que cocinar sigue siendo la medida más efectiva porque el lavado por sí solo no elimina completamente el parásito.

¿Qué frutas y verduras conviene consumir con más precaución?

Los CDC han explicado que históricamente los brotes de ciclosporiasis han estado vinculados con productos frescos como:

Lechuga y verduras de hoja verde

Cilantro

Albahaca

Frambuesas

Cebollines

Chícharos chinos (snow peas)

La propia FDA señala que estos alimentos pueden contaminarse durante la producción si entran en contacto con agua o materia fecal contaminada.

En Michigan, uno de los estados con más casos reportados, las autoridades investigan si la lechuga pudo haber desempeñado un papel importante en algunos contagios, aunque la investigación sigue en curso.

¿Lavar las verduras elimina el riesgo de Cyclospora?

Aquí aparece uno de los mayores malentendidos.

Muchos creen que basta con desinfectar las verduras, pero no es así. La FDA explica que Cyclospora es resistente a los desinfectantes habituales a base de cloro e incluso desaconseja utilizar jabón o lejía para lavar frutas y vegetales.

Lo recomendable es:

Lavar los productos bajo agua corriente

Retirar las hojas exteriores de las verduras cuando sea posible

Evitar la contaminación cruzada en la cocina

Lavarte las manos durante al menos 20 segundos antes de manipular alimentos

Aun así, ninguna de estas medidas garantiza eliminar por completo el parásito.

¿Debes dejar de comer verduras frescas?

Los expertos no hablan con una sola voz.

Don Stoeckel, de la Produce Safety Alliance de la Universidad de Cornell, explicó a The Washington Post que sería un error asumir que todos los vegetales representan un peligro. Recuerda que siguen siendo parte de una alimentación saludable y pide actuar con prudencia, no con miedo.

Sin embargo, otros especialistas son más conservadores. El infectólogo Richard Smith, entrevistado por NBC News San Diego, recomienda hacer una pausa temporal en el consumo de ensaladas de hoja verde crudas, especialmente mientras las autoridades identifican el origen del brote.

La profesora Dana Mordue, del New York Medical College, coincide en que el parásito puede adherirse con fuerza a la superficie de frutas y verduras, lo que explica por qué lavarlas no siempre basta.

Hasta el momento, los CDC han confirmado al menos mil 645 casos en 34 estados de Estados Unidos, con 141 hospitalizaciones, aunque la agencia reconoce que analiza miles de reportes adicionales relacionados con este brote. La mayoría de las infecciones aparecen entre mayo y agosto, precisamente cuando aumenta el consumo de frutas y verduras frescas.

De acuerdo con Taylor Fresh Foods, hasta ahora, la FDA no ha identificado un solo resultado positivo de producto para Cyclospora. La empresa explicó que, por precaución y con base en la información inicial proporcionada por las autoridades sanitarias, realizó un retiro voluntario limitado a lechuga iceberg cultivada y procesada en el centro de México. También aclaró que el resto de sus productos, incluidos todos los de la marca Taylor Farms disponibles para la venta, no forman parte del retiro.

Mientras tanto, el mensaje de las autoridades sanitarias es claro: no abandones los vegetales, pero sí extremar las precauciones. Mientras la investigación continúa, cocinar siempre que sea posible sigue siendo la forma más eficaz de reducir el riesgo de contraer ciclosporiasis.

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