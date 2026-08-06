Goya Foods dona alimentos a personas necesitadas en NYC durante la Dominican Week

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Voluntarios y líderes locales entregaron los alimentos. Foto: MediaPhotos / Envato

Goya Foods, mayor empresa de alimentos de propiedad hispana en EE. UU., donó 20 mil libras de productos no perecederos a familias y personas necesidades en la ciudad de Nueva York.

La iniciativa es por una doble celebración: la Dominican Week, que se celebra entre el 3 y el 7 de agosto de este año, y se corona con la 44th Annual National Dominican Day Parade, en la Gran Manzana, al tiempo que conmemora los 90 años de la empresa. Según informa Pix 11, la donación reúne a Goya Gives, la Organización del Desfile Nacional del Día Dominicano y NYC Health + Hospitals/Lincoln.

A lo largo de la semana, un gran número de voluntarios y líderes locales se sumaron el proceso de empaquetado y distribución de alimentos desde El Bronx.

Las donaciones consistieron en bolsas de artículos básicos de despensa, con el objetivo de combatir las necesidades de asistencia alimentaria en muchas familias de la ciudad de Nueva York. De acuerdo con información de la organización Feeding America, en New York 3,029,610 personas padecen hoy hambre e inseguridad alimentaria, de los cuales 837,570 son niños. Todo un dato considerando que es una de las ciudades con mayor caudal de riqueza del país y el mundo, y pese a estar en el top 20 de las mejores ciudades para comer.

Al tiempo, esta iniciativa también representó una conmemoración a la herencia, cultura y contribuciones de la comunidad dominicana, que en días recientes sufrió la muerte de Rebecca de Paula, una madre y agente del NYPD de origen dominicano.

El Desfile Nacional del Día Dominicano en Nueva York se celebrará este domingo 9 de agosto, a partir de las 11:00 am ET. Comenzará en la Sexta Avenida, desde la calle 37, hasta la calle 55 en Manhattan.

Goya Foods hizo una donación similar en el Día de Puerto Rico

En junio de 2025, en víspera del tradicional desfile nacional del Día de Puerto Rico, Goya Foods también donó 20 mil libras de productos no perecederos a unas mil 500 familias necesitadas.

Según reseñó ABC7, miembros de la Sociedad Hispánica del Departamento de Policía de Nueva York, así como estudiantes y directores del Distrito 12 en El Bronx fueron los encargados de distribuir cerca de 2 mil bolsas de alimentos.

“Esta es la forma en la que Goya celebra”, expresó en aquel entonces Rafael Toro, director nacional de relaciones públicas de Goya Foods.

El pasado 31 de marzo, desde Jersey City, Goya Foods también celebró su 90° aniversario con una jornada nacional de donaciones. Proporcionó un millón de libras de alimentos a personas y familias necesitadas en Estados Unidos, Puerto Rico y España.

“La iniciativa conmemoró nueve décadas alimentando a familias y reafirmó el compromiso de larga data de la compañía con la lucha contra la inseguridad alimentaria”, destacó un comunicado.

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