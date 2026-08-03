Stop & Shop cierra supermercados en Nueva Jersey: ¿por qué?

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Supermercado Stop & Shop en Nueva York. Foto: Bruce Bennett / AFP

Dos supermercados Stop & Shop cerrarán en Nueva Jersey, uno ubicado en Westfield y otro en Basking Ridge. Autoridades locales anunciaron que el cierre de ambas será en otoño.

Ana Duarte McCarthy, miembro del comité del municipio de Bernards, informó en redes sociales que la representante de asuntos gubernamentales de Stop & Shop le comunicó el 21 de julio que el cierre del local de Basking Ridge está pautado para octubre.

En el mismo mensaje, publicado en Facebook, explicó: “La decisión de cerrar la tienda se basó en una revisión financiera integral, junto con la alineación con la fecha de caducidad del contrato”.

La cadena regional opera en el centro comercial Lyons Mall desde 2001, cuando ocupó el espacio de Grand Union, que abrió en 1970. Son más de 50 años de comercio ininterrumpido.

Sin embargo, Ana Duarte aclaró que “hay un nuevo inquilino preparando planes y especificaciones para la revisión del municipio”.

El factor diferencial de Stop & Shop para los latinos

Stop & Shop es una de las grandes cadenas “mainstream” del Noreste de Estados Unidos (Nueva York, Nueva Jersey, Nueva Inglaterra) que ha hecho un esfuerzo explícito por atraer al comprador hispano.

La cadena ha siempre tendido a renovar sus pasillos multiculturales en la ciudad de Nueva York, reconociendo que el surtido de productos es la mayor forma de diferenciarse más allá del precio, incorporando marcas locales de diversos países latinoamericanos y una oferta diversa. Eso incluye también señalización y hasta endcaps dedicados a eventos culturales y religiosos típicos de la comunidad latina.

El punto más interesante es que no aplican una fórmula genérica “latina”. Stop & Shop ha intentado responder a la especificidad de los gustos y necesidades de cada comunidad por encontrar productos que los identifiquen. Se caracteriza por su etiquetado por país de origen para orientar al cliente.

Mientras las cadenas privadas como Stop & Shop apuestan por la personalización del surtido, el Gobierno de Nueva York abrió otro frente en la competencia por el comprador: ya presentó los detalles de los primeros supermercados municipales de la ciudad, que venderán una canasta básica de productos con un descuento de 30% frente a los precios del mercado privado.

¿Qué pasará con los trabajadores de Stop & Shop?

El comunicado también acota que todos los empleados de ambos supermercados ya fueron informados sobre el cierre, pero ninguno será despedido.

“Se les ofrecerán oportunidades de empleo continuo en ubicaciones cercanas, incluidos Berkeley Heights, Madison y Watchung”, afirmó Duarte.

De hecho, el alcalde de Westfield, Jeremy Berman, dijo que los representantes de Stop & Shop se reunieron con los empleados de la tienda ubicada en Elm Street para comenzar a programar algunos traslados de personal.

“Reconocemos que este anuncio es preocupante tanto para sus empleados como para los residentes que dependen de ella”, dijo Berman en otra publicación de Facebook desde su cuenta oficial.

Asimismo, afirmó que los propietarios del nuevo comercio compraron el terreno a principios de 2026 y que ha mantenido conversaciones con ellos.

“Históricamente, se han caracterizado por adquirir, reposicionar y volver a alquilar propiedades comerciales. Esperamos que adopten un enfoque similar con esta propiedad”, escribió el alcalde Berman.

Stop & Shop cerró 32 tiendas en Nueva Jersey en 2024

No es la primera vez que la cadena de supermercados anuncia el cierre de algunos de sus locales. Según reseña el portal NJ, en julio de 2024 tomaron la decisión de clausurar 32 tiendas debido a un bajo rendimiento de ventas.

Gordon Reid, entonces presidente de Stop & Shop, dijo que fue “una difícil decisión”.

Además, optaron por impulsar la rebaja de precios de miles de artículos en todas las 137 tiendas de Nueva Jersey y Nueva York. Incluso, la medida se extendió a más de 350 locales ubicados en toda la zona noreste de Estados Unidos.

Stop & Shop, que tiene orígenes que se remontan a 1892, cuando era una pequeña tienda de comestibles, es propiedad absoluta del operador de supermercados holandés Ahold desde 1995. El 24 de junio de 2015, Ahold anunció su fusión con Delhaize Group, un conglomerado belga de supermercados, por lo que el dueño pasó a llamarse Ahold Delhaize.

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