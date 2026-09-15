¿Puede tu familia recibir más de un cheque de 200 dólares de Nueva York? Esto debes saber

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Cheque de ayuda de Nueva York. Foto: Envato.

Una familia de Nueva York puede recibir un cheque de ayuda de hasta 200 dólares para aliviar sus facturas de energía, pero el dinero no se multiplica por cada integrante del hogar. El programa POWER enviará el reembolso a los contribuyentes elegibles a partir del 21 de septiembre de 2026. Si presentaste una declaración conjunta con tu pareja, ambos recibirán un solo pago. ¿Qué ocurre si hay más personas en casa? Esta es la regla que debes conocer antes de esperar un segundo cheque.

La confusión tiene una explicación sencilla. El programa Protecting Our Wallets Energy Rebate (POWER) no calcula el beneficio según el número de personas que viven juntas. El criterio es la declaración de impuestos del estado correspondiente al año fiscal 2024. Así lo establece el presupuesto estatal aprobado para 2026-2027, que contempla mil millones de dólares para este reembolso.

We're putting money directly back in New Yorkers' pockets with energy rebate checks of up to $200 for 8.2 million households. ⁰⁰Join me live: https://t.co/7bkOEo6FBP — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) September 14, 2026

Imagina a una pareja casada que presenta una declaración conjunta y tiene ingresos inferiores a 150 mil. Aunque sus dos nombres aparezcan en la declaración, el hogar recibe un solo cheque de 200 dólares. Si además tiene dos hijos, eso tampoco genera pagos adicionales para cada integrante.

La gobernadora Kathy Hochul anunció que los cheques se enviarán automáticamente por correo entre septiembre y diciembre. El programa beneficiará a unos 8.2 millones de neoyorquinos.

¿Cuánto dinero recibirá cada familia de Nueva York?

El monto del cheque de ayuda de Nueva York de 200 dólares depende del tipo de declaración y del ingreso reportado. No es una cantidad que se pueda sumar por cada adulto o dependiente del hogar.

Declaración de impuestos de 2024 Pago Conjunta, ingresos inferiores a 150 mil dólares 200 dólares Conjunta, ingresos de 150 mil dólares a 300 mil dólares 150 dólares Individual, ingresos inferiores a 150 mil dólares 100 dólares

Los importes corresponden a los cheques POWER de reembolso de energía que el estado aprobó para este año, según el sitio web del Gobierno del Estado de Nueva York.

La diferencia es importante. Una pareja que declara conjuntamente no puede recibir 200 dólares por cada cónyuge. Si los dos presentaran declaraciones separadas, el caso tendría que evaluarse conforme a esas declaraciones y a los requisitos del programa. La regla del pago único se aplica a la declaración procesada que determina el beneficio.

¿Quiénes pueden recibir el cheque de ayuda de NY de 200 dólares?

El Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York determinará quiénes califican con base en la información de las declaraciones de 2024. Los requisitos publicados por el estado son:

Haber presentado a tiempo la declaración de impuestos sobre la renta de residentes de Nueva York correspondiente a 2024

Haber sido residente de tiempo completo del estado durante ese año

Cumplir con los límites de ingresos establecidos

No haber sido declarado dependiente en la declaración de otro contribuyente

La gobernadora Hochul y la Asamblea estatal confirmaron estos criterios al anunciar el programa.

Ser dependiente de otra persona sí importa. Un hijo adulto que aparece como dependiente en la declaración de sus padres no obtiene automáticamente un cheque POWER propio. Tampoco se trata de un pago que se solicite individualmente por cada integrante de la familia, según establece el sitio web del programa.

¿Cuándo llega el cheque de 200 dólares de Nueva York y cómo se recibe?

El envío comenzará el 21 de septiembre de 2026 y continuará hasta diciembre. El estado mandará los cheques por correo a los contribuyentes elegibles, sin que tengan que presentar una solicitud adicional.

La fecha exacta en que llegará el sobre puede variar entre hogares. Por eso, que un vecino reciba su reembolso antes no significa que tu familia haya quedado fuera del programa.

¿Por qué Nueva York entrega este reembolso de energía?

El programa POWER forma parte de un presupuesto estatal de mil millones de dólares para aliviar el costo de las facturas de servicios públicos. La medida busca ayudar a las familias frente a los gastos de electricidad, calefacción y aire acondicionado, que suelen pesar especialmente en los meses de invierno y verano.

Hochul presentó el reembolso como una respuesta a la presión del costo de vida. Sin embargo, un cheque de 200 dólares no resuelve por sí solo el problema de las tarifas eléctricas ni de la gasolina. El propio presupuesto incluye un plan para regular los servicios públicos y buscar que los consumidores no carguen con gastos innecesarios.

La cuestión de fondo es esa: el alivio puede ayudar a pagar una factura, pero las familias seguirán necesitando que las tarifas sean asequibles cuando el cheque se haya gastado.

¿Qué debes hacer si esperas más de un cheque POWER?

Si tu familia presenta una declaración conjunta, lo razonable es esperar un solo pago de acuerdo con sus ingresos. Si recibes un cheque que no esperabas o tienes dudas sobre la cantidad, consulta directamente al Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York en su sitio oficial .

El programa no requiere inscripción. El punto clave es revisar que tu declaración de impuestos de 2024 cumpla los requisitos y que no hayas sido declarado dependiente de otro contribuyente.

En otras palabras, no cuentes con dos cheques de 200 dólares solo porque viven dos adultos en tu casa. El beneficio se determina por la declaración elegible, no por el número de personas que comparten el domicilio.

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