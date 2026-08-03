Costco abre una nueva tienda en Nueva York y ofrece hasta 40 dólares en crédito a los nuevos socios: esto debes saber

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La nueva tienda de Costco contará con gasolinera, farmacia y más. Foto: AFP

La nueva tienda de Costco en Albany, Nueva York, ubicada en 1701 Western Avenue, abrirá el próximo jueves 6 de agosto, según confirmó la empresa en su sitio oficial.

La tienda tendrá 163 mil pies cuadrados, de acuerdo con un comunicado de prensa de Crossgates, el centro comercial donde se ubica la sucursal y que es propiedad de Pyramid Management Group.

El establecimiento contará, además, con una estación de combustible de 18 surtidores exclusiva para socios, y se espera que la operación genere más de 150 empleos en la zona, según se afirmó en el comunicado. La ceremonia de inauguración comenzará a las 7:30 de la mañana, aunque las puertas abren de forma especial a las 8:00 a.m. ese primer día.

¿Dónde queda exactamente esta nueva tienda de Costco?

La nueva tienda se ubicará en Guilderland, una localidad del área metropolitana de Albany, sobre Western Avenue, cerca del cruce con Crossgates Mall Road. Es, además, la primera vez que Costco abre una sucursal en esa región, donde hasta ahora los consumidores debían desplazarse a otras zonas del estado para encontrar una tienda de la cadena.

Para los residentes de Albany, Schenectady, Troy y otras comunidades cercanas o clientes de diferentes cadenas como Target, ALDI, esto significa tener por primera vez una sucursal de Costco a la mano.

@aroundalbany It’s official: Costco opens Thursday August 6 👀 This is the first @costco location in the Capital Region, spanning 163,000 sq/ft with pharmacy, tire center, optical center, hearing center, and a members-only gas station with 18 fuel pumps ⛽️ Be sure to stop by their pop up location inside @crossgates_mall to secure your membership card if you don’t already have one 🪪 Stay tuned for more updates 📲 @aroundalbany 📍Albany, New York #albanyny #aroundalbany #upstateny #costco ♬ original sound – First Motors

¿Cómo funciona la promoción de hasta 40 dólares para nuevos socios?

Además de la apertura, los nuevos consumidores podrán acceder a una promoción que la cadena mantiene desde hace años y que está vigente en cualquier tienda del país. Según Costco, esta aplica a quien nunca ha sido socio o no lo ha sido en los últimos 18 meses, y exige inscribirse en la renovación automática con un correo electrónico válido.

Quien elija la membresía Executive, que cuesta 130 dólares al año más impuestos, recibirá una Costco Shop Card digital por 40 dólares. En el caso de los que prefieran la Gold Star, de 65 dólares al año más impuestos, recibirán una tarjeta digital de 20 dólares. Para los nuevos socios de la tienda de Albany, esta promoción tiene como fecha límite el 6 de septiembre de 2026.

Esa tarjeta no es un reembolso en efectivo, sino crédito que solo puede usarse para pagar compras dentro de las tiendas de Costco o en su plataforma digital. La renovación automática debe activarse con una tarjeta Visa, y la tarjeta digital llega por correo electrónico hasta 2 semanas después de la inscripción.

¿Qué servicios tendrá la nueva sucursal?

Además del área de productos al mayoreo, la nueva sucursal ofrecerá varios de los servicios habituales de la cadena como:

Gasolinera exclusiva para socios.

Farmacia.

Departamento de óptica.

Centro de audición.

Área de instalación y mantenimiento de neumáticos.

La disponibilidad concreta de cada servicio puede variar después de la apertura, de acuerdo con la información oficial de Costco.

Además, la empresa instaló un módulo temporal de contratación y membresías en el nivel superior de Crossgates, frente a la tienda Rack Room Shoes, de acuerdo con el comunicado del centro comercial..

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