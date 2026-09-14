Preparan Ruta de Xantolo por diferentes municipios de San Luis Potosí

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Preparan Ruta de Xantolo. Foto: Gobierno de México

Autoridades de San Luis Potosí dieron a conocer que preparan un nuevo producto turístico llamado “Ruta de Xantolo”, con el cual buscan que los visitantes conozcan las diferentes tradiciones de los municipios de la Huasteca, relacionadas al Día de Muertos.

¿Qué será la Ruta de Xantolo?

La titular de la Secretaría de Turismo de San Luis Potosí, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, dio a conocer públicamente que ofrecerán un nuevo producto turístico llamado “Ruta de Xantolo”.

Al respecto, la secretaria explicó que se tratará de un recorrido por los distintos municipios de la Huasteca para que los visitantes conozcan las tradiciones que existen en esta parte del país relacionadas al Día de Muertos.

Detalló que esta ruta conectará Ciudad Valles con San Martín, con un recorrido que contempla municipios como Matlapa, Axtla de Terrazas y Aquismón.

Con esto, agregó, buscan involucrar a prestadores de servicios, entre hoteles, restaurantes y agencias de viajes. Además de ampliar la temporada turística, más allá de los días 30 y 31 de octubre, así como del 1 y 2 de noviembre.

¿Qué es la celebración de Xantolo?

De acuerdo con el Gobierno de México, el Xantolo es una festividad que inicia el 30 de octubre y termina el 2 de noviembre en los pueblos que integran esta región, en donde los habitantes tienen la creencia que durante estos días, las almas de los difuntos regresan al mundo de los vivos, por lo que los reciben con respeto.

“Los pobladores esperan a los parientes con deseo y alegría, este reencuentro implica festejarlos con comida, música, rituales y baile que abren paso a la convivencia familiar”, indican.

En estos días se llevan a cabo grandes preparativos para recibir a los fallecidos, como la colocación de altares u ofrendas el 30 de octubre, fecha que se conoce como el “Día de las Flores”.

Entonces, las familias instalan en sus casas manteles de colores, platillos típicos del lugar o que hayan sido del gusto de los difuntos, flores y frutas como manzanas, naranjas, plátanos, mandarinas, jícamas, tejocotes, guayabas, cacahuates, además de otras, sin olvidar las veladoras e imágenes de los fallecidos y religiosas.

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