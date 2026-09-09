¿Naciste después del 11-S?: cómo los atentados en Nueva York cambiaron a Estados Unidos

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El ataque a las torres gemelas de NY cambió al mundo. Foto: Envato.

Para alguien nacido después del 11 de septiembre de 2001, algunas escenas de la vida estadounidense de finales de los años 90 pueden parecer inventadas. Entrar a un aeropuerto sin ser pasajero, acompañar a un familiar hasta la puerta del avión o cruzar una frontera con menos documentos era parte de la rutina. El 11-S cambió esas costumbres y, con ellas, la manera en que Estados Unidos entendía la seguridad.

Casi 25 años después de los ataques, vale la pena detenerse en esos pequeños detalles que desaparecieron. No todos fueron consecuencia directa del 11-S, pero aquel día aceleró una transformación que terminó llegando a aeropuertos, fronteras, edificios, comunicaciones y tecnología.

¿Cómo era viajar en avión en Estados Unidos antes del 11-S?

Viajar en avión era menos complicado de lo que conocen hoy muchos pasajeros.

Antes de los ataques, familiares y amigos podían acompañar a los viajeros hasta las puertas de embarque. No hacía falta tener un boleto para entrar a esa zona del aeropuerto. De hecho, la TSA ni siquiera existía: el Congreso la creó después de los atentados y el gobierno federal asumió el control de la inspección de pasajeros y equipaje.

Eso cambió prácticamente de inmediato.

La Administración Federal de Aviación (FAA) restringió el acceso a las puertas de embarque a pasajeros con boleto y prohibió determinados objetos en el equipaje de mano después de los ataques. También se reforzaron las puertas de las cabinas de los pilotos y se estableció el control federal de la seguridad aeroportuaria.

Torres gemelas, uno de los ataques que enlutecieron el mundo. Foto: AFP

Hay un dato curioso que muestra hasta qué punto aquella época quedó atrás: en septiembre de 2026, la TSA volvió a permitir que determinadas personas sin boleto accedan a las áreas de las puertas en algunos aeropuertos mediante un nuevo programa para miembros de TSA PreCheck. La propia agencia lo presenta como una forma de recuperar parte de aquella experiencia previa al 11-S.

¿Qué controles de seguridad no existían antes del 11-S?

La imagen actual del aeropuerto —quitar objetos, pasar controles, enseñar documentos y esperar en filas— se construyó gradualmente.

Los pasajeros no se enfrentaban a la misma combinación de restricciones que existe ahora. No había TSA, no existía la regla 3-1-1 para líquidos y el acceso a las puertas era mucho más abierto.

El cambio tampoco ocurrió todo de una vez. Un atentado anterior, el de Pan Am 103 en 1988, ya había obligado a endurecer la revisión del equipaje facturado. Pero el 11-S modificó la naturaleza de la amenaza que las autoridades creían estar enfrentando. Los secuestros de aviones dejaron de verse solamente como situaciones en las que los delincuentes podían negociar.

Las Torres Gemelas tras el atentado del 11-S. Foto: AFP

Después llegaron otros episodios que añadieron nuevas capas de seguridad.

El intento de atentado del llamado “shoe bomber” Richard Reid, en diciembre de 2001, llevó a reforzar los controles relacionados con el calzado. Años después, un complot con explosivos líquidos impulsó las restricciones para llevar líquidos y aerosoles en la cabina. El intento de atentado de 2009 con explosivos ocultos en ropa interior aceleró además el despliegue de escáneres corporales.

Es decir, buena parte de lo que hoy parece una rutina absurda —sacar cosas de la mochila, revisar líquidos o pasar por un escáner— tiene detrás una historia concreta.

¿Cómo funcionaban las fronteras de Estados Unidos antes de los nuevos controles?

Aquí hay que hacer una precisión importante. No era cierto que cualquier persona pudiera entrar a Estados Unidos sin documentos antes del 11-S. Las reglas migratorias ya existían y los agentes ya inspeccionaban a quienes cruzaban.

Lo que sí cambió con los años fue el sistema de documentación y seguridad fronteriza.

Antes de la implementación de la Western Hemisphere Travel Initiative (WHTI), los ciudadanos estadounidenses, canadienses y bermudeños que ingresaban por tierra o mar podían acreditar identidad y ciudadanía utilizando distintos documentos. CBP explica que el sistema posterior al 11-S buscó establecer documentos de viaje más estandarizados.

La diferencia se hizo todavía más visible en 2009.

Desde el 1 de junio de ese año, los viajeros que antes estaban exentos comenzaron a necesitar documentación compatible con la WHTI para entrar a Estados Unidos por tierra o mar. La medida alcanzó a ciudadanos estadounidenses, canadienses y bermudeños.

También cambió quién estaba encargado de buena parte de esa maquinaria.

El antiguo INS, Servicio de Inmigración y Naturalización, dejó de existir como agencia independiente. El Departamento de Seguridad Nacional fue creado a partir de la reorganización posterior al 11-S y comenzó a funcionar en 2003, integrando 22 agencias y oficinas federales. Las funciones migratorias y fronterizas quedaron distribuidas entre organismos como USCIS, CBP e ICE.

¿Cómo era entrar a un edificio en Estados Unidos antes del 11-S?

Este cambio es menos visible para quienes no vivieron aquella época.

Los edificios federales tenían controles de acceso más débiles que los actuales. Un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental publicado en abril de 2002 señalaba que los ataques habían aumentado la preocupación por la seguridad física de estas instalaciones y mencionaba vulnerabilidades previas relacionadas con el acceso a los edificios.

La seguridad tampoco era uniforme.

Atentado del 11-S. Foto: Shutterstock

Algunos edificios tenían controles y guardias, mientras otros permitían una entrada mucho más sencilla. Después del 11-S se multiplicaron las medidas destinadas a controlar quién entra, identificar visitantes y proteger a empleados y público.

La transformación fue física, pero también psicológica. La pregunta dejó de ser solamente “¿quién necesita entrar?” y pasó a ser “¿quién es esta persona y qué riesgo representa?”

Ese cambio de mentalidad es quizá una de las herencias menos visibles del 11-S.

¿Qué tecnologías todavía no eran comunes en Estados Unidos en 2001?

Aquí es donde alguien nacido después del 11-S puede tener más dificultades para imaginar la vida cotidiana.

En 2001 no existían los smartphones tal como los conocemos hoy. El iPhone todavía tardaría seis años en aparecer. Los teléfonos móviles eran fundamentalmente herramientas para llamar y enviar mensajes.

Los datos del Pew Center muestran la dimensión de la transformación: en mayo de 2000, alrededor del 53% de los adultos estadounidenses tenía un teléfono celular. Para 2011, la proporción rondaba el 83% y ya comenzaba a medirse por separado la aparición de los smartphones.

Tampoco existían los pasaportes electrónicos actuales.

Estados Unidos comenzó a producir sus primeros e-passports de manera limitada en diciembre de 2005 y empezó a emitirlos al público en agosto de 2006. Estos documentos incorporaron un chip sin contacto y una imagen digital del rostro del titular.

Eso significa que muchas de las tecnologías de identificación que hoy parecen normales llegaron después del cambio de paradigma provocado por los ataques.

¿Cómo eran las comunicaciones antes del 11-S?

Quizá esta sea la diferencia que más cuesta explicarles a los jóvenes.

Si hoy ocurre una emergencia, millones de personas reciben información inmediatamente en teléfonos, redes sociales y aplicaciones. En 2001, la televisión y el teléfono seguían siendo las herramientas centrales.

Los estudios realizados por Pew Center después de los ataques lo documentaron con claridad. El 81% de los estadounidenses dijo que obtuvo la mayor parte de la información sobre los atentados por televisión. Solo el 3% de los usuarios de internet señaló a la red como su principal fuente informativa.

El teléfono también tenía un papel completamente distinto.

Durante los primeros días, 63% de los estadounidenses llamó a un familiar y 55% llamó a un amigo para hablar sobre los ataques. Internet servía como complemento mediante correo electrónico y mensajería instantánea.

Y hay un detalle estremecedor: cuando las líneas telefónicas fallaron o se saturaron, algunas personas recurrieron a internet para localizar a sus seres queridos. Pew calculó que millones de usuarios utilizaron la red como alternativa cuando las llamadas no funcionaban correctamente.

No había WhatsApp. No había Instagram. No había TikTok. No había teléfonos que permitieran transmitir en directo desde la calle.

La información viajaba más despacio y dependía de muchos menos canales.

¿Por qué el 11-S cambió tantas cosas de la vida cotidiana?

Decir simplemente que “Estados Unidos cambió después del 11-S” se queda corto.

Cambió la forma de viajar. Cambió la seguridad de los edificios. Cambió la estructura del gobierno federal. Cambió la documentación utilizada para cruzar fronteras. Cambió la relación entre tecnología, vigilancia y seguridad.

Y también cambió la memoria colectiva.

Para quienes nacieron después de 2001, muchas de estas medidas siempre han estado ahí. La TSA parece parte natural de un aeropuerto. Un pasaporte con elementos biométricos parece normal. Esperar detrás de una barrera antes de llegar a una puerta de embarque parece lógico.

Pero nada de eso era inevitable.

Homenaje a las víctimas del 11 de septiembre en Nueva York. Foto: Envato.

Fue construido como respuesta a una tragedia y después reforzado por otros atentados frustrados, nuevas amenazas y avances tecnológicos. Casi un cuarto de siglo después, Estados Unidos todavía vive dentro de muchas de esas decisiones.

Quizá por eso una de las formas más interesantes de explicar el 11-S a una generación que no lo recuerda no sea comenzar con una fotografía de las Torres Gemelas.

Sea comenzar con una pregunta mucho más sencilla:

¿Te imaginas despedirte de tu familia en la puerta del avión sin siquiera tener boleto?

Para alguien nacido después del 11-S, esa escena puede sonar extraña. Para millones de estadounidenses que viajaban antes de 2001, era simplemente un día normal.

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