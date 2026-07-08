DMV de California revisará 11 mil licencias: quiénes deben repetir el examen o perderán el permiso

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Foto: AFP

Miles de conductores de California comenzaron a recibir una carta del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) informándoles que deberán volver a presentar el examen escrito para conservar su licencia de conducir.

La medida afecta a unas 11 mil personas que obtuvieron su licencia de conducir desde julio de 2025. Según explicó el DMV, durante una revisión interna se detectaron “irregularidades” en algunos exámenes de conocimientos, por lo que decidió exigir una nueva evaluación para verificar que los conductores cumplen con los requisitos establecidos por la ley estatal.

Los afectados tendrán 30 días desde la recepción de la notificación para realizar nuevamente la prueba. De lo contrario, su licencia será cancelada, de acuerdo con una nota publicada por ABC News.

¿Por qué el DMV está pidiendo repetir el examen?

De acuerdo con el DMV de California, la decisión responde a una revisión de los resultados de los exámenes escritos realizados entre julio de 2025 y abril de 2026.

La agencia señaló que algunos resultados presentaron “irregularidades” relacionadas con el proceso de evaluación, aunque no ha explicado públicamente cuáles fueron esas anomalías ni ha afirmado que todos los conductores involucrados hayan cometido alguna infracción.

En un comunicado, el DMV indicó que garantizar la integridad del proceso de evaluación es fundamental, ya que el examen escrito confirma que los conductores conocen las normas de tránsito antes de recibir una licencia.

Thousands of California-licensed drivers who already passed their tests are receiving letters from the DMV stating their licenses are about to be cancelled. For the latest, click the link below https://t.co/WQaGH3nUPk https://t.co/WqzYNxN89s pic.twitter.com/JijaIGbAKj — ABC7 News (@abc7newsbayarea) July 8, 2026

¿Quiénes recibieron la carta del DMV?

El proceso alcanza aproximadamente a 11 mil conductores que presentaron el examen escrito entre julio de 2025 y abril de 2026.

Las personas afectadas comenzaron a recibir una carta oficial donde se les informa que deberán repetir la prueba para mantener vigente su licencia.

Hasta el momento, el DMV no ha publicado una lista de personas involucradas, por lo que únicamente quienes reciban la notificación deberán realizar el trámite.

¿Qué pasa si no vuelves a presentar el examen?

La carta enviada por el DMV establece un plazo de 30 días para repetir el examen escrito.

Si el conductor no completa el proceso dentro del tiempo indicado, la licencia de conducir será cancelada, según confirmó la propia agencia.

Por esa razón, el DMV recomienda no esperar hasta el último momento para programar la cita.

¿Cómo se debe presentar nuevamente el examen?

El DMV informó que los conductores deberán seguir un procedimiento específico para repetir la prueba.

Entre los requisitos se encuentran:

Solicitar una cita previamente

No se aceptarán personas sin cita (“walk-ins”)

Presentarse con la carta enviada por el DMV

Completar nuevamente el examen escrito

La agencia indicó que el trámite solo podrá realizarse mediante cita programada.

¿El DMV está acusando a los conductores de hacer trampa?

Varios conductores que recibieron la notificación aseguraron que nunca hicieron trampa durante el examen y señalaron que el DMV no les explicó cuál fue la supuesta irregularidad detectada.

Hasta ahora, el DMV no ha acusado públicamente a los 11 mil conductores de fraude o copia durante el examen, sino que únicamente sostiene que existen irregularidades que requieren una nueva evaluación.

¿Qué deben hacer los conductores que recibieron la carta?

Las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente la fecha límite indicada en la notificación y programar cuanto antes una cita con el DMV.

También es importante conservar la carta recibida, ya que deberá presentarse el día del examen junto con los documentos solicitados por la agencia.

Mientras el proceso continúa, el DMV mantiene que la medida busca proteger la seguridad vial y garantizar que todos los conductores autorizados conozcan las normas de tránsito exigidas por la legislación de California.

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