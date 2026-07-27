Sistema de puntos del DMV: cuántas infracciones causarán la pérdida de tu licencia en California

GENERANDO AUDIO...

Conoce cuántos puntos del DMV pueden hacerte perder la licencia. Foto Leonardo.ai.

Recibir una multa de tránsito en California suele sentirse como un mal día que termina con una factura inesperada. Pero para muchos conductores el verdadero problema aparece después. Cada infracción queda registrada en un historial que el Department of Motor Vehicles (DMV) sigue muy de cerca y, si los puntos se acumulan demasiado rápido, el resultado puede ser la suspensión de la licencia de conducir.

No se trata solo de pagar una sanción: también está en juego la posibilidad de seguir manejando legalmente.

El sistema de puntos del DMV de California, conocido como Negligent Operator Treatment System (NOTS), funciona como un expediente del comportamiento de cada conductor. Cada vez que una persona comete determinadas infracciones o se ve involucrada en algunos accidentes, el sistema suma puntos cuya cantidad depende de la gravedad de la falta.

¿Cuántos puntos hacen perder la licencia de conducir en California?

Aquí está el dato que muchos descubren demasiado tarde.

De acuerdo con el DMV de California y la información publicada por Abogado Contigo, un conductor puede ser considerado operador negligente cuando alcanza alguno de estos límites:

4 puntos en un periodo de 12 meses

6 puntos en 24 meses

8 puntos en 36 meses

Cuando se llega a cualquiera de estos umbrales, el DMV puede iniciar un procedimiento para suspender la licencia de conducir. En algunos casos existe la posibilidad de solicitar una audiencia para explicar la situación, aunque eso no garantiza que la sanción sea eliminada.

¿Qué infracciones suman más puntos en el sistema del DMV?

No todas las multas tienen el mismo peso.

Las infracciones más comunes, como exceder el límite de velocidad, pasarse una luz roja o realizar cambios indebidos de carril, generalmente agregan un punto al historial del conductor.

En cambio, las faltas consideradas más peligrosas tienen consecuencias mucho más severas. Entre ellas destacan:

Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas (DUI)

Manejar con la licencia suspendida

Huir de la escena de un accidente

Estas conductas suelen representar dos puntos dentro del sistema NOTS y aceleran el riesgo de perder el permiso para conducir.

¿Cuánto tiempo permanecen los puntos en tu licencia de California?

Una idea equivocada es pensar que las multas desaparecen rápidamente.

Según el DMV, la mayoría de los puntos permanece en el historial de conducción durante tres años. Sin embargo, las infracciones más graves pueden acompañar al conductor durante mucho más tiempo. Un DUI, por ejemplo, puede mantenerse registrado hasta 10 años, lo que incrementa el impacto de cualquier infracción futura.

Ese historial no solo interesa a las autoridades. Las compañías de seguros también lo revisan para calcular el nivel de riesgo del conductor. En términos sencillos, mientras más puntos acumules, mayores son las probabilidades de que el costo de tu póliza aumente.

¿Por qué el DMV utiliza un sistema de puntos para los conductores?

Aunque muchos lo ven únicamente como un mecanismo para castigar, el DMV de California sostiene que el sistema busca identificar patrones de conducción riesgosa antes de que ocurran accidentes más graves.

La lógica es simple: una infracción aislada puede ser un descuido. Varias en poco tiempo reflejan un comportamiento que representa un riesgo para el resto de quienes circulan por las calles y carreteras del estado.

Por eso, más allá del monto de una multa, vale la pena revisar periódicamente el historial de manejo. En California, el verdadero costo de acumular infracciones no siempre aparece el día que recibes la boleta. A veces llega meses después, cuando descubres que los puntos suficientes para perder la licencia de conducir ya estaban esperándote en el registro del DMV.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.