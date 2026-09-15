Seguro Social 2027: ¿por qué un COLA más alto no siempre es una buena noticia?

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La estimación del Seguro Social apunta a un aumento de 3.5% para 2027. Foto: AFP

Los beneficiarios del Seguro Social que esperan un aumento importante en 2027 podrían pensar que una cifra mayor siempre sería una buena noticia. Sin embargo, el pronóstico del Ajuste por Costo de Vida (COLA) del Seguro Social 2027 se ubica ahora en 3.5%, y un porcentaje más alto también significaría que los precios están aumentando con mayor rapidez.

El COLA está vinculado a la inflación. Su objetivo es ayudar a que los beneficios mantengan su poder adquisitivo frente al aumento de los precios, no generar un incremento adicional por encima de ese efecto.

La cifra oficial todavía no está definida. La Administración del Seguro Social (SSA) tiene previsto anunciar el COLA de 2027 el 14 de octubre de 2026, después de incorporar los últimos datos necesarios para realizar el cálculo.

The Social Security Administration will announce the official 2027 COLA on Oct. 14. Read more here 👉 https://t.co/QUCNPUmAS1 pic.twitter.com/zRw1vP7GEc — njdotcom (@njdotcom) September 14, 2026

¿Qué dice el pronóstico del COLA del Seguro Social 2027?

La estimación actual apunta a un aumento de 3.5% para los beneficios del Seguro Social en 2027. El cálculo puede cambiar antes del anuncio oficial porque todavía falta conocer el comportamiento de la inflación durante septiembre.

Las proyecciones han variado durante el año. En meses anteriores llegaron a superar el 4%, pero se moderaron después de que la inflación mostrara señales de enfriamiento.

El pronóstico actual del COLA apunta a 3.5%, una cifra que sería superior al aumento de 2.8% aplicado a los beneficios en 2026.

El porcentaje final se aplicará al beneficio de cada persona. Por ejemplo, un beneficiario que recibe 2 mil dólares mensuales tendría un aumento de 70 dólares al mes si el COLA terminara en 3.5%.

Eso no significa que todos los beneficiarios recibirán 70 dólares adicionales. El incremento dependerá del monto que cada persona recibe actualmente.

¿Por qué un COLA más alto no siempre es mejor?

El COLA se calcula con base en los cambios de los precios. Por esa razón, un aumento más grande también sería una señal de mayor inflación.

Si los precios de alimentos, vivienda, servicios y otros gastos aumentan con rapidez, el Seguro Social necesitará un ajuste mayor para compensar parte de esa pérdida de poder adquisitivo.

Esto puede generar una situación en la que el beneficiario recibe más dinero, pero también necesita gastar más para cubrir las mismas necesidades.

Un COLA elevado, por tanto, no debe interpretarse automáticamente como una mejora significativa de las finanzas de los jubilados. El propósito principal del ajuste es mantener el valor de los beneficios frente al aumento del costo de vida.

Un aumento moderado puede reflejar una inflación más controlada, algo que también puede favorecer a quienes dependen de un ingreso fijo.

¿Qué puede hacer que el COLA 2027 suba o baje?

El porcentaje todavía puede cambiar porque el cálculo depende de los datos de inflación que se utilizan para determinar el ajuste.

La Administración del Seguro Social utiliza el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados y Administrativos en Zonas Urbanas, conocido como CPI-W. Para establecer el COLA, toma en cuenta los datos correspondientes a julio, agosto y septiembre.

El dato de inflación de septiembre será determinante para completar el cálculo del aumento de 2027.

Si los precios vuelven a acelerarse, el COLA podría terminar por encima del 3.5%. Si la inflación continúa moderándose, el ajuste podría mantenerse cerca de la estimación actual o incluso resultar inferior.

Por eso, las proyecciones publicadas antes del anuncio oficial sirven como referencia, pero no representan todavía el porcentaje que recibirán los beneficiarios.

¿Cuándo se anunciará el COLA del Seguro Social 2027?

La Administración del Seguro Social tiene previsto anunciar oficialmente el Ajuste por Costo de Vida el 14 de octubre de 2026.

Esa será la fecha en la que los beneficiarios podrán conocer el porcentaje definitivo que se aplicará a sus pagos. El nuevo ajuste comenzará a reflejarse en los beneficios correspondientes a enero de 2027.

Los beneficiarios no deben confundir el porcentaje del COLA con el aumento exacto que aparecerá en su cuenta. Para conocer cuánto recibirán, tendrán que aplicar el porcentaje oficial a su beneficio mensual.

¿Quiénes reciben el pago del Seguro Social el 16 y 23 de septiembre?

Según el calendario oficial de la SSA:

16 de septiembre — Beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes.

— Beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes. 23 de septiembre — Beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes.

¿Cómo afectará el COLA 2027 a quienes reciben Medicare?

Los beneficiarios que reciben Medicare deben tener en cuenta otro factor antes de calcular cuánto dinero adicional tendrán disponible cada mes.

Muchas personas pagan la prima de Medicare Parte B directamente de su beneficio del Seguro Social. Si esa prima aumenta en 2027, parte del incremento del Seguro Social podría destinarse a cubrir Medicare.

La prima de la Parte B cambia cada año y su monto para 2027 se conocerá después del anuncio del COLA. Por eso, todavía no es posible calcular cuál será el aumento neto que recibirán todos los beneficiarios que tienen ambos programas.

Un COLA de 3.5% elevaría el beneficio bruto, pero el dinero que finalmente llegue al beneficiario dependerá también de las deducciones correspondientes.

Para quienes dependen principalmente del Seguro Social, el escenario más favorable no necesariamente es conseguir el COLA más alto posible. Un aumento mayor podría significar que la inflación también está golpeando con más fuerza sus gastos cotidianos.

Hasta el anuncio oficial de octubre, el 3.5% debe considerarse una proyección y no el aumento definitivo para 2027.

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