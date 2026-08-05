Harry Styles conquista México al cantar “Cielito lindo”

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Harry Styles cada día más mexa, según fans. Foto: Getty Images

Harry Styles sorprendió a sus fans mexicanas al cantar un fragmento de “Cielito lindo” durante su tercer concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México (CDMX).

En su estancia en la República Mexicana, el exdirectioner ha demostrado ser fan del país; pues no solamente cantó la popular melodía mexicana, sino que se ha paseado por varias partes de la CDMX y ha convivido con sus fans.

Harry Styles vuelve a demostrar su cariño por México con “Cielito lindo”

Mientras el público se encontraba sumergido en las letras de Styles, el cantante británico sorprendió al público al empezar a interpretar la letra de “Cielito lindo” a capela.

Después que el cantante pronunciara el verso “Ay, ay, ay, ay, canta y no llores”, las miles de fans siguieron la letra del considerado “himno mexicano”, mientras que otros empezaron a gritar debido a la emoción del momento. Aunque Harry Styles no terminó de cantar la canción, sino las asistentes, el momento se volvió viral en redes sociales.

Bastaron las primeras palabras de “Ay, ay, ay, ay… canta y no llores” para que el estadio respondiera con una ovación. Sin acompañamiento musical, Styles señaló hacia las gradas para invitar al público a cantar con él, mientras las voces de los asistentes tomaban el control del recinto durante algunos segundos.

La interpretación de “Cielito lindo” se sumó a los gestos que el artista ha tenido con sus seguidores mexicanos durante su estancia en el país.

En su primer concierto lanzó en varias ocasiones un “¡Viva México!”, incluso agradeció a los asistentes por acompañarlo “bajo la lluvia”. Ahora, en su tercera presentación, decidió rendir homenaje a una de las canciones más emblemáticas de la cultura popular mexicana.

De acuerdo con sus seguidores, cada día es más “mexa”

El momento fue recibido con aplausos y gritos por parte del público, que acompañó cada verso del clásico compuesto por Quirino Mendoza y Cortés.

Harry Styles se despide en español de sus fans

Antes de concluir el espectáculo, Harry Styles volvió a dirigirse a sus seguidores en español. “Buenas noches, Ciudad de México. Vayan a sus casas con cuidado, cuídense, muchas gracias”.

La despedida provocó una nueva ovación y puso fin a una presentación en la que el cantante reforzó el vínculo que ha construido con el público mexicano desde sus visitas al país, primero como integrante de One Direction y ahora como solista por segunda ocasión.

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