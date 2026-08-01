Harry Styles canta bajo la lluvia en CDMX y enciende al Estadio GNP con un “¡Viva México!”

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El exdirectioner dio un nuevo concierto. Foto: Getty Images

Harry Styles desafió la lluvia al brindar su primer concierto bajo las precipitaciones en el Estadio GNP de la Ciudad de México (CDMX). Lejos de frenar el show, el cantante británico compartió con 68 mil 500 asistentes una noche en la que los impermeables, los coros y los gritos de “¡Viva México!” acompañaron el espectáculo.

De acuerdo con los fans, el espectáculo estuvo marcado por la cercanía con el público y un mensaje sobre la importancia de construir comunidad a través de la música.

Así fue el primer concierto de Harry Styles en CDMX

A las 21:00 horas, el cantante británico apareció en el escenario del Estadio GNP Seguros al ritmo de “Are You Listening Yet?”, vestido con un saco rosa y pantalón negro, mientras miles de asistentes lo recibían entre gritos, impermeables y celulares encendidos para registrar el inicio de un concierto que terminó convirtiendo el mal clima en parte del espectáculo.

En distintos momentos del show, Harry respondió a la energía del público con varias frases en español, incluyendo una versión de “¡Viva México!”, muy a su estilo que fue respondido al unísono desde las gradas.

Uno de los momentos más emotivos llegó antes de interpretar “Carla’s Song”, cuando el cantante hizo una pausa para explicar que su gira “Together Together” busca recordar la importancia de crear comunidad a través de la música.

“Quiero agradecerles por permitirme ser parte de sus vidas, de esta música, significa muchísimo para mí. Gracias por confiar en mí, en la música, por estar aquí esta noche”. Harry Styles, cantante

También invitó a sus seguidores a conservar esa conexión más allá del concierto. “Cuando la canción, el show, este tour termine, todo seguirá ahí si miran a su alrededor… miren a sus amigos, a los extraños, miren lo que han creado juntos”.

Durante poco más de dos horas interpretó temas como “Watermelon Sugar”, “Ready, Steady, Go”, “Sign of the Times” y otros de los éxitos más esperados de la noche.

El concierto concluyó poco después de las 23:00 horas con “As It Was”, acompañado por un espectáculo de pirotecnia. Antes de despedirse, Harry volvió a reconocer la entrega de sus fans mexicanas al agradecerles su permanencia en la lluvia.

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