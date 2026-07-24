¿Recibes SNAP? Este error podría afectar el programa de alimentos en tu estado

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Las personas que reciben beneficios de SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) podrían enfrentar cambios en el programa a partir de 2027 debido a una nueva regla federal que establece sanciones económicas para los estados con altos niveles de errores administrativos.

La medida no significa que los beneficiarios perderán automáticamente la ayuda alimentaria.

El cambio está dirigido principalmente a los estados y a la manera en que deberán financiar parte del programa si no mejoran sus procesos.

¿Por qué SNAP podría cambiar para algunos beneficiarios?

El motivo del cambio son las llamadas tasas de error de SNAP, un indicador utilizado por el gobierno federal para medir cuándo los beneficios entregados son mayores o menores a la cantidad que correspondía recibir.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que administra SNAP, estos errores pueden ocurrir durante procesos como la revisión de solicitudes, cálculo de ingresos, actualización de información familiar o determinación del monto mensual de ayuda.

El objetivo federal es que los estados mantengan una tasa de error inferior al 6%.

Sin embargo, los datos más recientes muestran que la tasa promedio nacional se encuentra alrededor del 11%, por encima del objetivo establecido.

¿Qué sanciones enfrentarán los estados con más errores en SNAP?

Tras la aprobación de la ley conocida como One Big Beautiful Bill, los estados que no reduzcan sus tasas de error podrían comenzar a asumir parte del costo de los beneficios SNAP.

Según la nueva norma, los estados con tasas superiores al límite podrían tener que pagar entre 5% y 15% del costo de los beneficios a partir de octubre de 2027, de acuerdo con un artículo publicado en The Hill.

El porcentaje dependerá del nivel de errores registrado por cada estado.

Los gobiernos estatales con mayores problemas administrativos deberán asumir una mayor proporción del financiamiento, aunque algunos podrían recibir extensiones para cumplir con los nuevos requisitos.

¿Los beneficiarios de SNAP perderán sus beneficios por este cambio?

No de forma automática.

La nueva regla no establece que una persona deje de recibir SNAP porque su estado tenga una tasa elevada de errores.

El impacto inicial será financiero para los gobiernos estatales, que deberán encontrar recursos adicionales para cubrir parte del programa si no mejoran sus indicadores.

Sin embargo, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) advirtió que algunos estados podrían responder a estos costos reduciendo otros gastos o ajustando programas relacionados con asistencia alimentaria.

Según las estimaciones de la CBO, alrededor de 300 mil personas podrían verse afectadas por posibles reducciones o eliminaciones de beneficios SNAP, mientras que unos 96 mil niños podrían enfrentar cambios en programas de alimentación infantil.

¿Qué estados cumplen actualmente con el límite de errores de SNAP?

En el año fiscal 2025, solo nueve estados lograron mantenerse por debajo del objetivo federal del 6%.

Estos fueron:

Idaho

Iowa

Kentucky

Nebraska

Dakota del Sur

Utah

Vermont

Wisconsin

Wyoming

La mayoría de los estados registraron tasas superiores al límite establecido.

Algunos estados presentan porcentajes significativamente mayores, lo que aumenta la presión para corregir los procesos antes de que comiencen las sanciones.

¿Qué puede pasar en estados con tasas altas de error?

El efecto dependerá de las decisiones que tome cada gobierno estatal.

Por ejemplo, Missouri registró una tasa de error de 8.7 % en 2025. Si no logra mejorar ese resultado, podría tener que asumir aproximadamente el 10% del costo de los beneficios SNAP.

Si el nivel de ayuda se mantiene similar y el estado debe cubrir ese porcentaje, el costo adicional podría representar cientos de millones de dólares para las autoridades estatales.

¿Qué deben hacer las personas que reciben SNAP?

Por ahora, los beneficiarios no deben realizar ningún trámite relacionado con esta medida.

Los cambios están dirigidos a los estados y no modifican los requisitos individuales para solicitar o mantener SNAP.

Aun así, las personas que reciben ayuda alimentaria deben mantenerse informadas mediante los canales oficiales de su estado, especialmente si las autoridades locales anuncian modificaciones en la administración del programa.

El USDA recuerda que SNAP continúa siendo un programa federal destinado a ayudar a familias de bajos ingresos a comprar alimentos y que cualquier cambio en la elegibilidad debe comunicarse oficialmente a los beneficiarios.

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